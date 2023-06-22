Правительство обнародовало порядок, как получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Правительство обнародовало порядок, как получить 5 тыс. грн пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Личные финансы
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Кабинет министров ввел выплату единовременного денежного пособия пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией плотины Каховской ГЭС в размере 5000 гривен на одного человека. Денежные средства будут выплачиваться в 2023 году Николаевской и Херсонской областными военными администрациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июня 2023 г. № 626.
Пострадавшим населением признаются лица, которые на момент подрыва плотины Каховской ГЭС проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей.
Условием также является то, что по состоянию на 5 июня они не были зарегистрированы как получатели пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.
К пострадавшему населению также относятся лица, переместившиеся после 6 июня с временно оккупированных рф территорий Николаевской и Херсонской областей.

Назначение пособия

Назначение денежного пособия производится органами социальной защиты населения на основании заявления пострадавшего лица по форме при предъявлении:
  • документа, удостоверяющего личность, или е-Документа;
  • документа, подтверждающего регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельства о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).
Заявление может быть подано лично пострадавшим лицом либо передано через главу сельской, городской военной администрации, либо уполномоченное им лицо, старосту в орган социальной защиты населения.

Справка Finance.ua:

  • правительство выделило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях из-за подрыва рф Каховской ГЭС;
  • в Минагрополитики заявили, что уничтожение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году превратятся в пустыню. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.
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По материалам:
РБК-Україна
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