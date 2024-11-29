Правительство направит 180 миллионов гривен на восстановление Запорожья — Finance.ua

Правительство направит 180 миллионов гривен на восстановление Запорожья Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии Правительство направит 180 миллионов гривен на восстановление гражданской инфраструктуры Запорожской области, которая получила повреждения в результате войны.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Так, 124,5 миллиона гривен направят на реконструкцию корпуса городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

Еще 55 миллионов гривен будут направлены на капитальный ремонт многоэтажки на проспекте Соборном.

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