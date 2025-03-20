Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах — Finance.ua

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Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах

Казна и Политика
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Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах
Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах
Местные бюджеты получат субвенцию в 1,658 млрд грн на финансирование десяти публичных инвестиционных проектов в медицинской отрасли.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На какие проекты в здравоохранении пойдут средства из бюджета

Как уточнили в Минздраве, эта субвенция направляется на реализацию 10 важных инвестиционных проектов в учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности, предварительно прошедших оценку.
Эти средства направят, в частности:
  • на строительство лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц Ровенского областного госпиталя ветеранов войны в поселке Клевань;
  • хирургического корпуса в Звягеле Житомирской области;
  • первой части лечебно-диагностического корпуса Областного центра онкологии в Харькове;
  • на реконструкцию поликлиники в больничный комплекс со стационаром, консультативно-диагностическим центром Киевской области;
  • на реконструкцию Николаевской областной детской клинической больницы;
  • зданий Харьковской областной клинической больницы с устройством убежища;
  • приемного отделения Херсонской детской областной больницы.
Также предусмотрено финансирование реставрации главного корпуса Львовской областной клинической психбольницы; капитального ремонта зданий и сооружений Центра восстановления здоровья в с. Таранское и Центра культуры, досуга и спорта в Сумской области; ремонта (реставрационных) зданий инфекционного корпуса № 12 и приемного инфекционного отделения корпуса № 14 Черновицкой областной клинической больницы (с обустройством укрытий).
По материалам:
Finance.ua
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