Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах — Finance.ua

Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах Сегодня 09:39 — Казна и Политика

Правительство направило более 1,6 млрд грн на строительство и ремонт 10 медицинских учреждений в регионах

Местные бюджеты получат субвенцию в 1,658 млрд грн на финансирование десяти публичных инвестиционных проектов в медицинской отрасли.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На какие проекты в здравоохранении пойдут средства из бюджета

Как уточнили в Минздраве, эта субвенция направляется на реализацию 10 важных инвестиционных проектов в учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности, предварительно прошедших оценку.

Эти средства направят, в частности:

на строительство лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц Ровенского областного госпиталя ветеранов войны в поселке Клевань;

хирургического корпуса в Звягеле Житомирской области;

первой части лечебно-диагностического корпуса Областного центра онкологии в Харькове;

на реконструкцию поликлиники в больничный комплекс со стационаром, консультативно-диагностическим центром Киевской области;

на реконструкцию Николаевской областной детской клинической больницы;

зданий Харьковской областной клинической больницы с устройством убежища;

приемного отделения Херсонской детской областной больницы.

Также предусмотрено финансирование реставрации главного корпуса Львовской областной клинической психбольницы; капитального ремонта зданий и сооружений Центра восстановления здоровья в с. Таранское и Центра культуры, досуга и спорта в Сумской области; ремонта (реставрационных) зданий инфекционного корпуса № 12 и приемного инфекционного отделения корпуса № 14 Черновицкой областной клинической больницы (с обустройством укрытий).

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