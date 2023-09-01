Правительство направило 100 миллионов евро на модернизацию инфраструктуры «Укрзализныци» — Finance.ua
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Правительство направило 100 миллионов евро на модернизацию инфраструктуры «Укрзализныци»

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Правительство направило 100 миллионов евро на модернизацию инфраструктуры «Укрзализныци»
Правительство направило 100 миллионов евро на модернизацию инфраструктуры «Укрзализныци»
Кабинет Министров на заседании 1 сентября направил остатки средств спецфонда государственного бюджета в размере 100 миллионов евро на новую бюджетную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Денежные средства поступили от Европейского инвестиционного банка в прошлом году в рамках инвестиционного проекта «Проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры ПАО „Укрзализныця“)» и направляются на возвратной основе на новую бюджетную программу.
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Финансирование будет использовано для проектирования, восстановления, строительства, модернизации, обустройства, ремонта объектов строительства, инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретения основных средств развития железнодорожных грузовых перевозок.
На счет Укрзализныци будет зачислено 100 млн евро по официальному курсу гривны к евро, действующему на день зачисления средств.
Также правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования, восстановления, строительства, модернизации, ремонта объектов строительства инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры и на приобретение основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок.
По материалам:
Економічна Правда
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