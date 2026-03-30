Правительство Латвии одобрило пакет помощи Украине на сумму 6,8 млн евро Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что латвийское правительство приняло решение о предоставлении Украине нового пакета помощи.

Об этом Браже рассказала в понедельник на своей странице в соцсети Х, сообщает «Европейская правда».

Этот пакет помощи в объеме 6,8 млн евро будет способствовать укреплению энергетической сети Украины, укрытий, инфраструктуры, социальной и гражданской устойчивости, а также потенциала в сфере использования дронов, отметила министр.

«Латвия всегда будет на стороне Украины», — пообещала глава латвийской дипломатии.

Економічна Правда

