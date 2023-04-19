Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%. — Finance.ua

Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%. Сегодня 07:22 — Мир

Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%.

Согласно данным правительства КНР, экономика Китая в первом квартале выросла на 4,5% по сравнению с годом ранее, причем темпы роста существенно ускорились после отмены жестких ограничений политики нулевого COVID-19.

В прошлом месяце Китай обнародовал целевой показатель роста ВВП на 2023 год в пределах около 5%, тогда как задекларированная на 2022 год цель в 5,5% не была достигнута и годовой экономический рост составил всего 3%.

Согласно данным правительства, в первом квартале прибыль на душу населения в Китае в номинальном выражении составила около $1 579,6 доллара (10 870 юаней), что на 5,1% больше, чем в прошлом году, а уровень городской безработицы в январе-марте снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и составил 5,5%.

Спикер статистического ведомства Фу Линхуэй на пресс-конференции заявил, что экономика страны «продемонстрировала стабильное восстановление и совершила хороший старт» в первые три месяца года, из-за чего «рыночные ожидания значительно улучшились».

В то же время он предупредил о слабости основы для экономического восстановления, поскольку условия за рубежом «все еще сложные и нестабильные», а «падение внутреннего спроса остается заметным».

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Укрінформ По материалам:

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