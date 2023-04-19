Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%. — Finance.ua
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Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%.

Мир
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Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%.
Правительство Китая сообщило о росте экономики в первом квартале на 4,5%.
Согласно данным правительства КНР, экономика Китая в первом квартале выросла на 4,5% по сравнению с годом ранее, причем темпы роста существенно ускорились после отмены жестких ограничений политики нулевого COVID-19.
Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики КНР.
В прошлом месяце Китай обнародовал целевой показатель роста ВВП на 2023 год в пределах около 5%, тогда как задекларированная на 2022 год цель в 5,5% не была достигнута и годовой экономический рост составил всего 3%.
Согласно данным правительства, в первом квартале прибыль на душу населения в Китае в номинальном выражении составила около $1 579,6 доллара (10 870 юаней), что на 5,1% больше, чем в прошлом году, а уровень городской безработицы в январе-марте снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и составил 5,5%.
Спикер статистического ведомства Фу Линхуэй на пресс-конференции заявил, что экономика страны «продемонстрировала стабильное восстановление и совершила хороший старт» в первые три месяца года, из-за чего «рыночные ожидания значительно улучшились».
В то же время он предупредил о слабости основы для экономического восстановления, поскольку условия за рубежом «все еще сложные и нестабильные», а «падение внутреннего спроса остается заметным».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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