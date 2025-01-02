Правительство изменило порядок выплат компенсации за размещение переселенцев — Finance.ua

Правительство изменило порядок выплат компенсации за размещение переселенцев Сегодня 20:12 — Казна и Политика

Правительство изменило порядок выплат компенсации за размещение переселенцев

Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов за временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Сумма составит 450 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 31 декабря 2024 г. № 1544

Компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и бесплатно размещают ВПЛ, кроме лиц, с которыми они связаны родственными отношениями первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в частности усыновленные), для покрытия расходов, связанных с бесплатным размещением ВПЛ.

Сумма компенсации рассчитывается органами Пенсионного фонда Украины ежемесячно и составляет 450 гривен за каждого человека в месяц.

Порядок определяет механизм компенсации расходов, связанных с бесплатным временным размещением (нахождением) внутренне перемещенных лиц:

которые переместились с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждого человека из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий боевых действий.

у которых жилое помещение независимо от размера общей площади уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

Компенсация не предоставляется лицам за размещение внутриперемещенных лиц, получающих субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения.

Начиная с 1 марта 2025 года компенсация на каждое отдельное внутренне перемещенное лицо также не назначается (не выплачивается) или ее выплата прекращается, если:

1) установлен факт родственных связей с внутренне перемещенным лицом/лицами, размещенными ими в жилом помещении;

2) установлен факт пребывания за границей внутренне перемещенного лица более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации;

3) Пенсионным фондом Украины получена от Нацсоцслужбы информация о непроживании более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация;

4) по результатам проверки установлен факт приведения в заявлении или сообщении недостоверной информации.

Начиная с 1 марта 2025 года, компенсация назначается на шесть месяцев по новым обращениям относительно размещения внутренне перемещенных лиц, за которых впервые будет выплачиваться компенсация. Выплата компенсации на второй шестимесячный период продлевается ПФУ автоматически после проверки соответствующего права таких внутриперемещенных лиц на предоставление компенсации за них.

Начиная с 1 марта 2025 года при рассмотрении новых обращений за назначением компенсации компенсация также не назначается на ВПЛ, если в течение трех месяцев перед обращением установлено, что внутренне перемещенное лицо совершило покупку, получило бесплатно или приобрело на льготных условиях через органы социальной защиты населения/получило через благотворительные организации, в том числе за счет международной денежной помощи, комнату в доме, комнату в общежитии, квартиру (дом) (кроме жилья, расположенного на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия.

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