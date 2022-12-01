Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности

Казна и Политика
248
Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности
Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности
Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой отчетности.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, целью изменений является усовершенствование положений порядка и приведение его норм в соответствие с изменениями в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
В частности, документом предусмотрено: уточнение перечня предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности; приведение в соответствие с законодательством норм по подаче финансовой отчетности, в частности, предприятиями, ведущими упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством; дополнение нормой относительно издания таксономии финансовой отчетности по международным стандартам; усовершенствование норм по подаче уточненной финансовой отчетности.
В Минфине напомнили, что изменения в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности позволяют не только обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств по имплементации положений Директивы ЕС, но и способствуют упрощению ведения бизнеса, прозрачности финансовой отчетности и позитивному инвестиционному климату в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.