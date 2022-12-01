Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности — Finance.ua

Правительство изменило порядок подачи финансовой отчетности
Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой отчетности.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, целью изменений является усовершенствование положений порядка и приведение его норм в соответствие с изменениями в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
В частности, документом предусмотрено: уточнение перечня предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности; приведение в соответствие с законодательством норм по подаче финансовой отчетности, в частности, предприятиями, ведущими упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством; дополнение нормой относительно издания таксономии финансовой отчетности по международным стандартам; усовершенствование норм по подаче уточненной финансовой отчетности.
В Минфине напомнили, что изменения в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности позволяют не только обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств по имплементации положений Директивы ЕС, но и способствуют упрощению ведения бизнеса, прозрачности финансовой отчетности и позитивному инвестиционному климату в Украине.
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