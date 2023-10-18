Правительство и ООН подсчитали ущерб от разрушения россией плотины Каховской ГЭС — Finance.ua

Правительство и ООН подсчитали ущерб от разрушения россией плотины Каховской ГЭС Сегодня 08:35

Правительство и ООН подсчитали ущерб от разрушения россией плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб на сумму почти $14 млрд, усилив и без того катастрофические последствия полномасштабного вторжения россии, свидетельствуют данные комплексного отчета украинского правительства и ООН.

Согласно отчету, представление которого состоялось в понедельник в Киеве, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам, составляет $2,79 млрд, а размер ущерба превышает $11 млрд. Как отмечается, длительное влияние на окружающую среду является наибольшей проблемой, а прямые повреждения инфраструктуры и активов были наибольшими в энергетическом и жилом секторах.

Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере более подробных оценок. Отмечено, что в краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в 2023/2024 гг. потребуется $1,82 млрд.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС затопил 620 кв. км территории в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что повлияло на 100 тыс. жителей. Кроме того, были нарушены энергоснабжение, поставка питьевой воды, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины.

Оценка потребностей после катастрофы будет уточнена в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), которую выполняют правительство Украины, ООН, Всемирный банк и Европейский Союз.

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