Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения — Finance.ua

Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения Сегодня 16:44 — Личные финансы

Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, запрещающий государственным и частным исполнителям взимать и налагать арест на средства должников — физлиц, если человек получил эти средства в качестве целевой помощи от общественных, благотворительных или международных организаций. Также это касается выплат для ВПЛ.

Такие правила предлагают установить во время действия военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.

«Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования самых незащищенных! Это нужно осознавать. Призываю народных депутатов воплотить эту инициативу как можно быстрее!» — обратилась к парламентариям министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Следует отметить, что проект закона в Верховную Раду еще не внесли.

Справка Fiannce.ua:

во время военного положения многие украинцы получили денежное пособие от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и т.д. Несмотря на такую финансовую поддержку, эти граждане имеют право на назначение субсидии;

как напоминают в Пенсионном фонде Украины, при расчете субсидии пособие от международных организаций в учет не берется;



также правительство предлагает упростить условия погашения кредита для ВПЛ и лиц, проживающих на пострадавших от войны территориях.

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