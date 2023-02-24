Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения — Finance.ua
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Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения

Личные финансы
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Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения
Правительство хочет запретить взимать средства с некоторых должников во время военного положения
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, запрещающий государственным и частным исполнителям взимать и налагать арест на средства должников — физлиц, если человек получил эти средства в качестве целевой помощи от общественных, благотворительных или международных организаций. Также это касается выплат для ВПЛ.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Такие правила предлагают установить во время действия военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.
«Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования самых незащищенных! Это нужно осознавать. Призываю народных депутатов воплотить эту инициативу как можно быстрее!» — обратилась к парламентариям министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Следует отметить, что проект закона в Верховную Раду еще не внесли.

Справка Fiannce.ua:

  • во время военного положения многие украинцы получили денежное пособие от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и т.д. Несмотря на такую финансовую поддержку, эти граждане имеют право на назначение субсидии;
  • как напоминают в Пенсионном фонде Украины, при расчете субсидии пособие от международных организаций в учет не берется;
  • также правительство предлагает упростить условия погашения кредита для ВПЛ и лиц, проживающих на пострадавших от войны территориях.
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По материалам:
Finance.ua
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