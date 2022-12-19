Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины — Finance.ua

Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины Сегодня 06:28 — Казна и Политика

Министерство экономики Грузии в пятницу сообщило, что в соответствии с постановлением правительства на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, или около 562 тысяч долларов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Новости-Грузия»

Уточняется, что генераторы разного типа будут отправлены в Украину в качестве гуманитарной помощи. В настоящее время идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.

Напомним, на прошлой неделе временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии «Грузии» в ответ заявили, что впервые об этом слышат.

Позже в правительстве Грузии все же решили купить генераторы для гуманитарной помощи Украине. Речь идет о моделях большой мощности, количество и объем выделенных на это правительством средств не были названы.

Економічна Правда По материалам:

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