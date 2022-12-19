Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины

Казна и Политика
13
Министерство экономики Грузии в пятницу сообщило, что в соответствии с постановлением правительства на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, или около 562 тысяч долларов.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Новости-Грузия».
Уточняется, что генераторы разного типа будут отправлены в Украину в качестве гуманитарной помощи. В настоящее время идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.
Напомним, на прошлой неделе временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сказал, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов. В правящей партии «Грузии» в ответ заявили, что впервые об этом слышат.
Позже в правительстве Грузии все же решили купить генераторы для гуманитарной помощи Украине. Речь идет о моделях большой мощности, количество и объем выделенных на это правительством средств не были названы.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.