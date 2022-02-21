Правительство готовит послабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом — Finance.ua

Правительство готовит послабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом
Кабинет министров планирует изменить правила в «оранжевых» и «зеленых» зонах карантина в весенне-летний период. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал 21 февраля на селекторном совещании.
Шмыгаль дал задачу Минздраву проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Европейского союза и, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в «оранжевых» и «зеленых» зонах с учетом весенне-летнего периода.
«Ряд европейских стран уже послабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны наработать новые решения на весенне-летний период», — отметил Шмыгаль.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч в неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысяч новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысяч случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.
Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За минувшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.
«Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это ведет к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусной болезнью постоянно уменьшается», — отметил министр Виктор Ляшко.