Правительство готовит послабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом — Finance.ua

Правительство готовит послабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом

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Правительство готовит послабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации с ковидом

Кабинет министров планирует изменить правила в «оранжевых» и «зеленых» зонах карантина в весенне-летний период. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал 21 февраля на селекторном совещании.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Шмыгаль дал задачу Минздраву проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Европейского союза и, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в «оранжевых» и «зеленых» зонах с учетом весенне-летнего периода.

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«Ряд европейских стран уже послабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны наработать новые решения на весенне-летний период», — отметил Шмыгаль.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч в неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысяч новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысяч случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За минувшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

«Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это ведет к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусной болезнью постоянно уменьшается», — отметил министр Виктор Ляшко.

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