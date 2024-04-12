Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на строительство оборонных рубежей — Finance.ua
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Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на строительство оборонных рубежей

Казна и Политика
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Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонных рубежей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Из этих средств 1,7 млрд грн будет предназначено для Харьковщины, а 1,5 млрд грн — для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донбасса, Херсонщина и Николаевщина.
Всего с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.
Правительство выделило дополнительные 5,6 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.
По материалам:
Економічна Правда
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