Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на строительство оборонных рубежей — Finance.ua

Правительство дополнительно выделило почти 4 миллиарда на строительство оборонных рубежей Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонных рубежей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из этих средств 1,7 млрд грн будет предназначено для Харьковщины, а 1,5 млрд грн — для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донбасса, Херсонщина и Николаевщина.

Всего с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.

Правительство выделило дополнительные 5,6 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

Економічна Правда По материалам:

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