Правительство Чехии продлило временную защиту еще на год и изменило условия — Finance.ua

Правительство Чехии продлило временную защиту еще на год и изменило условия Сегодня 17:40 — Личные финансы

Правительство Чехии продлило временную защиту еще на год и изменило условия

Правительство Чехии приняло поправку к закону Lex Ukrajina 6. После этого изменения должны обсудить в Палате депутатов парламента Чехии.

Среди главного — там определено, какова будет процедура продления временной защиты и что именно означает помощь с добровольным возвращением в Украину. Кроме того, приняли и другие изменения, например, касательно образования и нострификации дипломов.

Продление временной защиты до 2025 года

Процедура продления временной защиты до марта 2025 года будет такой же, как и в прошлом году. До 15 марта 2024 года необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства внутренних дел Чехии. При регистрации необходимо указать место жительства в Чехии и название и адрес школы, где ребенок учится, в случае обязательного посещения учебного заведения. Также выберите дату и отделение OAMP.

После онлайн-регистрации на электронный адрес придет письмо-подтверждение. Детей младше 15 лет регистрируют законные представители. Дети старше 15 лет могут регистрироваться на продление и вклеивать визу временной защиты самостоятельно.

Во время личного визита в отделение OAMP необходимо предоставить подтверждение о местожительстве, например договор аренды. Подтверждение не требуется, если жилье предоставил KACPU.

Иностранец, не явившийся для вклеивания визы в определенное время и место, обязан повторно забронировать визит. Вклеить визу нужно не позднее 30 сентября 2024 года.

Единственным изменением является обязательное анкетирование, которое раньше было добровольным. Это объясняют необходимостью получить статистические данные для улучшения помощи с интеграцией украинцев в Чехии.

Добровольное возвращение в Украину

У Lex Ukrajina 6 появляется пункт о помощи с добровольным возвращением — asistovaný dobrovolný návrat, что означает — помощь с добровольным возвращением. Такая помощь означает оплату некоторых расходов на возвращение в Украину и необходимое консультирование.

В то же время, правительство определит допустимые расходы и максимальный размер выплат. Такая помощь будет предоставляться один раз. Подать заявку можно будет не позднее трех месяцев до прекращения временной или международной защиты. Выплаты будут распространяться и на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

Другие изменения

Школа. В Lex Ukrajina 6 внесли изменения и в отношении образования. Так, во время учебы директор может на необходимый период частично или полностью заменить школьную программу в соответствии с потребностями школьников или студентов только в том случае, если у них есть временная защита менее 12 месяцев.

Также директор средней школы может зачислить учеников во время учебного года, только если они находятся в Чехии с временной защитой менее 12 месяцев.

Бесплатная нострификация. В Lex Ukrajina 6 говорится, что сделать бесплатную нострификацию диплома могут только украинцы, у которых временная защита менее 12 месяцев. Те, кто находится в Чехии дольше, должны платить за нострификацию — 3000 крон.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 11 сентября в Чехии находились 365 875 человек с временной защитой, а в целом страна выдала более полумиллиона виз. Часть людей вернулась в Украину, часть уехала в другие страны.

uamedia По материалам:

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