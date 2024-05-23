Правительство Британии выделяет $11 млн на защиту от махинаций с ИИ — Finance.ua

Правительство Британии выделяет $11 млн на защиту от махинаций с ИИ
Правительство Великобритании выделяет 8.5 миллиона фунтов стерлингов (около $11 млн) на гранты, которые предоставят исследователям в сфере искусственного интеллекта для поиска решений по повышению безопасности использования ИИ, а также получению от него максимальной пользы.
Об этом сообщила британский министр технологий Мишель Донелан на Сеульском саммите искусственного интеллекта, который совместно проводят Южная Корея и Великобритания.
Среди задач программы — найти решения для борьбы с распространением фейковых изображений и других видов дезинформации. Усилия планируют сконцентрировать на платформах, распространяющих ложь, а не на моделях искусственного интеллекта, генерирующих ее по запросу мошенников.
Поддержка поиска решений будет осуществлена на базе нового Института безопасности искусственного интеллекта (AISI) при правительстве Великобритании.
Наиболее перспективные предложения будут развиты в долгосрочных проектах и могут получить дальнейшее финансирование.
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