Правительство Британии выделяет $11 млн на защиту от махинаций с ИИ — Finance.ua

Правительство Британии выделяет $11 млн на защиту от махинаций с ИИ 23.05.2024, 01:29 — Мир

Правительство Британии выделяет $11 млн на защиту от махинаций с ИИ

Правительство Великобритании выделяет 8.5 миллиона фунтов стерлингов (около $11 млн) на гранты, которые предоставят исследователям в сфере искусственного интеллекта для поиска решений по повышению безопасности использования ИИ, а также получению от него максимальной пользы.

Об этом сообщила британский министр технологий Мишель Донелан на Сеульском саммите искусственного интеллекта, который совместно проводят Южная Корея и Великобритания.

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Среди задач программы — найти решения для борьбы с распространением фейковых изображений и других видов дезинформации. Усилия планируют сконцентрировать на платформах, распространяющих ложь, а не на моделях искусственного интеллекта, генерирующих ее по запросу мошенников.

Поддержка поиска решений будет осуществлена ​​на базе нового Института безопасности искусственного интеллекта (AISI) при правительстве Великобритании.

Наиболее перспективные предложения будут развиты в долгосрочных проектах и ​​могут получить дальнейшее финансирование.

Дзеркало Тижня По материалам:

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