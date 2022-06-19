Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю — Finance.ua

Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю

Сегодня 10:16 — Мир

Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю

Правительственная коалиция Бельгии согласилась с реформой трудового законодательства, предусматривающей, в частности, возможность четырехдневной рабочей недели.

Об этом пишет Le Soir

Законопроект направлен на обеспечение большей гибкости и свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения более чем на 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.

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Документ был подготовлен в феврале, но до сих пор прорабатывались его детали.

Как самый важный аспект реформы Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество часов в неделю.

На практике это означает, что люди со стандартным бельгийским контрактом, если захотят, могут работать 10 часов ежедневно вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной еженедельно.

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Также будет разрешено выбирать другие варианты, например брать отпуск на целую неделю или брать дополнительные часы еженедельно.

Соглашение также призывает работников к карьерному росту, предоставляя право на пять оплачиваемых дней для обучения и поддерживая переход между двумя работами.

Законопроект еще должен быть одобрен в парламенте и, как ожидается, вступит в силу осенью.

Результаты эксперимента организаторы планируют обнародовать уже в 2023 году.

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