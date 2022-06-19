Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю — Finance.ua

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Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю

Сегодня 10:16Мир
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Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделюПравительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю
Правительственная коалиция Бельгии согласилась с реформой трудового законодательства, предусматривающей, в частности, возможность четырехдневной рабочей недели.
Об этом пишет Le Soir.
Законопроект направлен на обеспечение большей гибкости и свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения более чем на 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.
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Документ был подготовлен в феврале, но до сих пор прорабатывались его детали.
Как самый важный аспект реформы Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество часов в неделю.
На практике это означает, что люди со стандартным бельгийским контрактом, если захотят, могут работать 10 часов ежедневно вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной еженедельно.
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Также будет разрешено выбирать другие варианты, например брать отпуск на целую неделю или брать дополнительные часы еженедельно.
Соглашение также призывает работников к карьерному росту, предоставляя право на пять оплачиваемых дней для обучения и поддерживая переход между двумя работами.
Законопроект еще должен быть одобрен в парламенте и, как ожидается, вступит в силу осенью.
Результаты эксперимента организаторы планируют обнародовать уже в 2023 году.
По материалам: Європейська правда
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