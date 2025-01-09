Правительство Армении взяло курс на вступление в Евросоюз — Finance.ua
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Правительство Армении взяло курс на вступление в Евросоюз

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В Армении правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Об этом сообщает армянское издание News.am.
Теперь этот законопроект направят в парламент.
Как прокомментировал министр иностранных дел Арарат Мирзоян, в последние годы между Арменией и Евросоюзом сложились «достаточно интенсивные и динамичные отношения».
Армянский премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что решение о вступлении страны в Евросоюз можно принять только по результатам референдума.
В 2023 году власти Армении пересмотрели свою внешнюю политику и взяли курс на сближение с западными странами. Это произошло после того, как рф и возглавляемая ею ОДКБ подвели Армению в борьбе за Карабах. После этого премьер Армении Никол Пашинян даже заявлял о возможности выхода из ОДКБ.
Напомним, в сентябре 2023 года контроль над Карабахом возобновил Азербайджан.
Почти год назад спикер армянского парламента Ален Симонян начал заговаривать о том, что стране пора подумать о возможности стать кандидатом на членство в ЕС. Затем министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян подтвердил, что его страна рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Евросоюз.
По материалам:
УНІАН
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