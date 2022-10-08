Правила выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью I, II, III групп — Finance.ua

Правила выезда за границу мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью I, II, III групп Сегодня 15:12

В Государственной пограничной службе объяснили правила выезда мужчины, сопровождающего личность с инвалидностью I, II, III группы.

Сопровождение инвалида возможно только 1 раз в период действия военного или чрезвычайного положения.

Выезд мужчин по уходу за больными родителями, женой, детьми невозможен без больного.

Порядок установлен: Пункт 2-1 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57

Указанная норма распространяется на военнообязанных, пересекающих государственную границу на выезд из Украины, только для сопровождения лиц с инвалидностью I или II группы и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Пересечение государственной границы военнообязанными для сопровождения лиц с инвалидностью ІІІ группы законодательством Украины не предусмотрено.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине вступили в действие изменения в правила пересечения госграницы. Теперь мужчины призывного возраста, сопровождающие лиц с инвалидностью, могут выезжать из страны неограниченное количество раз.

Сопровождающим гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предоставляется неограниченное количество пересечений границы на выезд из Украины — ранее разрешалось всего 1 раз в момент действия военного положения.



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