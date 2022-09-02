Правила ввоза личных вещей в Украину — Finance.ua

Правила ввоза личных вещей в Украину Сегодня 11:08 — Личные финансы

Правила ввоза личных вещей в Украину

Государственная таможенная служба напомнила о правилах перемещения личных вещей при въезде в Украину.

Об этом ГТСУ сообщила в Телеграме

«Личные вещи, перемещаемые гражданами через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля. По общему правилу, личные вещи не декларируются в письменном виде. Однако, по желанию, гражданин может задекларировать свои личные вещи в письменном виде», — сообщают в ГТСУ.

Как отмечается, письменную декларацию необходимо обязательно подать, если этого требует должностное лицо таможни.

Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведен в статье 370 Таможенного кодекса Украины.

Самые распространенные позиции этого списка:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека в период поездки; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов парфюмов;

одежда, белье, обувь, которые несут чисто личный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

переносные музыкальные инструменты в количестве менее двух штук;

сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;

переносные персональные компьютеры в количестве менее двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;

лекарственные средства;

обычные и/или прогулочные коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей — в количестве не более одной штуки;

одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, который пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки;

спортивное снаряжение, в частности, велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Если помимо личных вещей вы перемещаете какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары:

общий вес которых не превышает 50 кг;

общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.