Правила ввоза личных вещей в Украину — Finance.ua

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Правила ввоза личных вещей в Украину

Личные финансы
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Правила ввоза личных вещей в Украину
Правила ввоза личных вещей в Украину
Государственная таможенная служба напомнила о правилах перемещения личных вещей при въезде в Украину.
Об этом ГТСУ сообщила в Телеграме.
«Личные вещи, перемещаемые гражданами через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля. По общему правилу, личные вещи не декларируются в письменном виде. Однако, по желанию, гражданин может задекларировать свои личные вещи в письменном виде», — сообщают в ГТСУ.
Как отмечается, письменную декларацию необходимо обязательно подать, если этого требует должностное лицо таможни.
Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведен в статье 370 Таможенного кодекса Украины.
Самые распространенные позиции этого списка:
  • товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека в период поездки; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов парфюмов;
  • одежда, белье, обувь, которые несут чисто личный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении;
  • личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;
  • индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;
  • переносные музыкальные инструменты в количестве менее двух штук;
  • сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;
  • переносные персональные компьютеры в количестве менее двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;
  • индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;
  • лекарственные средства;
  • обычные и/или прогулочные коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей — в количестве не более одной штуки;
  • одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, который пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки;
  • спортивное снаряжение, в частности, велосипед, предназначенное для использования одним лицом.
Если помимо личных вещей вы перемещаете какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары:
  • общий вес которых не превышает 50 кг;
  • общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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