Правила въезда в Украину: для украинцев и иностранцев — Finance.ua

Правила въезда в Украину: для украинцев и иностранцев Сегодня 10:30 — Личные финансы

Правила въезда в Украину: для украинцев и иностранцев

Накануне Пасхи и майских праздников наблюдается рост количества украинских и иностранных граждан, въезжающих в Украину.

Многие украинцы сейчас проживают за границей, поэтому часто у людей возникает необходимость временно въехать в Украину. Цель путешествия может быть разной — посетить родственников, взять необходимые вещи, оформить документы и т.д. Особенно остро данный вопрос возникает накануне праздников, ведь украинцы привыкли праздновать Пасху в кругу семьи.

О чем стоит позаботиться перед путешествием? Правила временной поездки в Украину для украинцев и иностранцев далее.

Въезд в Украину для граждан

Граждане Украины могут беспрепятственно въезжать на территорию нашего государства. Для возвращения вам понадобится действительный загранпаспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину.

Если ваш въезд в Украину временный и вы планируете снова вернуться в Европу, то необходимо соблюдать определенные правила.

• Украинцы, находящиеся в Европе на основании безвиза

Безвизовый режим между ЕС и Украиной предусматривает, что украинцы могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней из последних 180. Поэтому перед возвращением проверьте, не превышает ли Ваше пребывание допустимое количество дней.

• Украинцы, оформившие статус временной защиты в Польше

Большинство украинцев получили в Польше статус временной защиты. Он не запрещает украинцам посещать Родину, однако пребывание в Украине не должно превышать 30 дней.

Если человек находится в Украине более 30 дней, то теряет статус временной защиты и должен въезжать в Польшу на общих правилах безвизового режима.

Важно! Статус временной защиты теряется при одноразовом выезде с территории Польши сроком более одного месяца, а не когда сумма коротких выездов превышает этот срок.

Перед путешествием рекомендуем Вам убедиться, что Вы полностью прошли процедуру оформления временной защиты, получили необходимые штампы, виды и т.д. (зависит от страны оформления).

Если вы уже давно живете в Европе, то перед выездом убедитесь, что ваше разрешение на пребывание еще действительно, и, если необходимо, вовремя подайте заявление на продление.

Предупредите социальные службы о вашем отъезде, если это необходимо по законам страны пребывания.

Въезд в Украину для иностранцев

Границы Украины открыты, иностранцы имеют право въезжать в Украину, однако не с туристическими целями, а с определенной целью, например, посещение родственников.

Если иностранец не происходит из россии или беларуси, он может въехать в Украину при наличии действительного паспортного документа и визы (если со страной установлен визовый режим). Граждане Турции и Грузии вправе въезжать на основании ID-карты.

Также нужно подтвердить цель пребывания, финансовое обеспечение на весь период и предоставить обратный билет. Например, едущим к родственникам — документ, подтверждающий родственные связи. Полезная информация о путешествии в Украину для иностранцев по ссылке

Таможенные правила в Украине

Физические лица могут перевозить через границу Украины без письменного декларирования в таможенном органе:

личные вещи: два мобильных телефона, одну видеокамеру, один фотоаппарат, два переносных персональных компьютера; спортивное снаряжение; личные украшения, бывшие в употреблении; одежду, обувь, предназначенные для собственного пользования; 500 мл туалетной воды или 100 мл духов; другие вещи для личного пользования;

товары, общая стоимость которых не превышает 500 евро или 50 кг;

денежная валюта Украины или иностранная валюта в сумме, не превышающей эквивалент 10 тысяч евро;

алкогольные напитки: водочные изделия (водка, коньяк, виски и др.) в количестве 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;

табачные изделия — 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака;

пищевые продукты для собственных нужд на сумму, не превышающую 200 евро;

лекарственные средства, количество не должно превышать 5 упаковок каждого наименования на одного человека (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества).

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