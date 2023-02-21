Правила въезда в страны Шенгена с небиометрическим паспортом из Украины или других стран Европы — Finance.ua
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Правила въезда в страны Шенгена с небиометрическим паспортом из Украины или других стран Европы

Личные финансы
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Правила въезда в страны Шенгена с небиометрическим паспортом из Украины или других стран Европы
Правила въезда в страны Шенгена с небиометрическим паспортом из Украины или других стран Европы
Для украинцев на данный момент действуют упрощенные правила пересечения границы между странами. В то же время граждане Украины должны соблюдать правила въезда в страны Шенгенской зоны, если находятся в стране, не являющейся членом Шенгена.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
В связи с военным положением в Украине большинство государств упростили правила въезда для украинцев. Выехать из Украины можно на основании любого документа, удостоверяющего личность. Однако если украинец находится в стране, которая не является членом Шенгенской зоны, то на него распространяются общие правила въезда в страны Шенгена.

Правила безвизового въезда в Шенгенскую зону

Безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны из третьих стран возможен при выполнении двух условий:
  • наличие биометрического загранпаспорта;
  • если за последние 180 дней вы не превысили срок пребывания 90 дней в Шенгенской зоне.

Когда нужна виза?

Если украинец находится за пределами Шенгенской зоны (например, в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Болгарии, Румынии и т.п.) и не имеет биометрического паспорта, то для въезда в страны Шенгена ему необходимо будет получить визу, даже если у вас есть загранпаспорт старого образца (небиометрический).
Для этого нужно обратиться в Посольство или Консульство государства, в которое вы направляетесь в стране пребывания.

Что делать, если у украинца нет загранпаспорта?

Украинцы, которые находятся за пределами Шенгена без действительного загранпаспорта (въехали в страну пребывания на основании внутренних документов или потеряли или утратили свой паспорт), однако планируют вернуться в Украину через государство-член Шенгенской зоны, например, Польшу, то нужно обратиться в Консульский отдел Посольства Украины в стране пребывания и получить удостоверение личности на возвращение в Украину, после чего получить польскую транзитную визу в Посольстве Республики Польша.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Finance.ua
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