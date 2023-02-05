Правила трудоустройства в Германии: за что украинцы могут получить штраф до 50 тысяч евро — Finance.ua

Правила трудоустройства в Германии: за что украинцы могут получить штраф до 50 тысяч евро Сегодня 18:01 — Личные финансы

Правила трудоустройства в Германии: за что украинцы могут получить штраф до 50 тысяч евро

Согласно данным миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, более 45% беженцев, нашедших работу в Германии, не планируют возвращаться в Украину в течение года после окончания войны. Для таких украинцев краеугольным камнем обустройство жизни за границей является трудоустройство.

Следует помнить, что Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на нарушителей. Особенно строго страна относится к нелегальному трудоустройству — сумма штрафа может достигать 50 000 евро.

Рассказываем, что такое нелегальное трудоустройство как проверить свой статус и избежать штрафов.

Что такое нелегальная занятость

Нелегальный труд (Schwarzarbeit) — это трудоустройство без регистрации в органах социального страхования и налоговой инспекции. Отсутствие регистрации означает, что работодатель не платит за вас налоги и взносы на социальное страхование.

Также нелегальной считается работа без разрешения на пребывание в стране и на работу. Чтобы работать на законных основаниях, в вашем удостоверении о защите (Fiktionsbescheinigung) должна стоять отметка Erwerbstätigkeit erlaubt. Ее должны поставить при выдаче документа, однако если нет, обратитесь в отдел Управления по делам иностранцев (BAMF).

Вести предпринимательскую деятельность, не зарегистрировавшись и не уведомив соответствующие учреждения, запрещено.

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Добавим, что платить своим работникам зарплату ниже минимальной также является нарушением законодательства. С 1 октября 2022 года сумма «минималки» составляет 12 евро в час.

Зачастую иностранцы соглашаются на неофициальное трудоустройство. Ведь это может стать быстрым решением проблемы поиска работы. В то же время работодатели принимают нелегальных рабочих во избежание уплаты налогов и социальных взносов. Поэтому наказание за нелегальную работу будет нести не только работник, но и работодатель.

Работодателя могут заключить в тюрьму на срок от 5 лет, а работника заставят заплатить штраф до 5000 евро, если он работает без соответствующего разрешения.

Как узнать, трудоустроен ли человек официально

Рекомендуем обратить внимание на следующие факторы, свидетельствующие, что вас официально не оформили:

работодатель не просит предоставить необходимые документы: номер социального страхования (Sozialversicherungsnummer), налоговый номер (Steuernummer) и свидетельство о медицинском страховании (Krankenversicherungsnachweis);

вы получаете зарплату наличными, ведь в Германии обычно перечисляют выплату на банковский счет;

обращайтесь в консультационный центр Faire Integration, если не знаете, зарегистрированы ли вы в государственных учреждениях.



Наказание за нелегальное трудоустройство в Германии

Наказание за нарушение трудового законодательства касается как работников, так и работодателей.

Если вы работник, найдя работу, убедитесь, что трудоустройство официально.

Если вы предприниматель, не нарушайте законодательство во избежание штрафа или ареста.



После обвинения в нелегальном трудоустройстве вашу вину будут оценивать. В результате вас ждет решение — совершили вы административное правонарушение или преступление.

Совет! Самостоятельно проверьте, работаете ли легально. Незнание вашего статуса, как и незнание локального законодательства, не освобождает от ответственности.

Административное наказание

В случае наступления административной ответственности вы получите штраф в размере до 50 000 евро.

Наложить штраф могут если лицо:

не зарегистрирует бизнес;

не внесет компанию в ремесленный реестр;



предоставит необходимые документы позже дедлайна или вообще их не предоставит.



Уголовное наказание

Соответствующие органы могут принять решение, согласно которому предпринимателя признают виновным в совершении преступления. Тогда лицу грозит либо штраф, либо арест.

Приведем пример, когда правонарушения признают преступлением:

трудоустраивать персонал и не платить за них взносы в фонд социального страхования;

нанимать иностранцев без необходимых разрешений и документов;



создавать для иностранцев условия труда хуже, чем для граждан Германии.



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