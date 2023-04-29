Правила поездок в общественном транспорте стран ЕС: штрафы и запреты — Finance.ua

Правила поездок в общественном транспорте стран ЕС: штрафы и запреты Сегодня 13:00

Правила поездок в общественном транспорте стран ЕС: штрафы и запреты

Украинцы, которые временно проживают или путешествуют по странам ЕС, часто пользуются услугами общественного транспорта. В большинстве городов Европы он работает довольно четко, с соблюдением расписания, является удобным и экономичным способом передвижения. Однако у каждого пассажира есть определенные права и обязанности, которые должен уважать. В случае несоблюдения требований можно получить немалый штраф.

Какие правила установлены в общественном транспорте разных странах Европы и какие штрафы ожидают нарушителей? Подробно в нашем материале.

Польша

Общественный транспорт Польши представлен автобусами, троллейбусами, трамваями, метрополитеном и т.д. Во время поездки пассажирам запрещено употреблять пищу и напитки, которыми можно загрязнить транспорт или других пассажиров, распивать алкогольные напитки, курить (в том числе и электронные сигареты) в транспорте или на остановках, стоять слишком близко к двери или открывать их во время движения, выбрасывать предметы из транспортного средства, находиться в транспорте на роликовых коньках или других подобных устройствах и т.п. За несоблюдение одного из этих правил пассажиру придется заплатить штраф в размере до 500 злотых.

Также в марте в Варшаве депутаты приняли постановление, согласно которому можно получить штраф за забытый в метро багаж. Дополнительно депутаты запретили использовать самокаты при поездках на общественном транспорте города.

За безбилетный проезд в Польше предусмотрен штраф от 150 до 300 злотых (в зависимости от города). Однако сумма штрафа может быть меньше, если уплатить его непосредственно в кассе. Также более низкая ставка обычно применяется, если оплата производится в течение 14 дней после выписки штрафа.

Штраф за безбилетный проезд можно получить, если не закомпостировать билет. Будьте внимательны к своим проездным, если у сити-карты истек срок действия, то Вам также грозит штраф за безбилетное путешествие.

Чехия

Прага, Брно и Острава — города с разветвленной системой городского общественного транспорта в Чехии, но также и с наибольшим количеством пассажиров, которые любят бесплатные поездки.

Штраф за проезд без действительного проездного билета составляет 1500 крон, если произвести оплату в первые 15 дней после получения штрафа — сумма будет составлять 1000 крон. Получить штраф можно даже, если ваш 30-минутный проездной билет просрочен на 1 минуту. Контролеры проверяют пассажиров в чешском транспорте довольно часто. Пассажирам, которые не оплатили тариф за перевозку багажа или не приобрели билет для собаки, грозит штраф в сумме 400 чешских крон.

Также, если вы загрязнили транспорт, совершили действия, которые составляют угрозу безопасному движению или другим способом нарушают закон — готовьтесь оплатить 1000 чешских крон.

Германия

Проезд без билета в общественном транспорте Германии рассматривается как мошеннические действия. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или штраф в размере 60 евро.

Швейцария

В Цюрихе (Швейцария) штраф за первый безбилетный проезд составляет 100 швейцарских франков (около 100 долларов США). Чем больше нарушений — тем выше будет штраф. Однажды нарушителям вообще могут запретить пользоваться общественным транспортом в Швейцарии.

В большинстве городов Европы пассажиры при посадке в общественный транспорт не показывают никому приобретенный билет. Однако, если пренебречь правилами оплаты проезда, можно попасться и получить значительный штраф за безбилетное путешествие. Поэтому рекомендуем вам выполнять обязанности пассажиров и оплачивать проезд.

В городах, где можно покупать билеты через приложение, убедитесь, что ваш телефон заряжен и он будет работать в течение всей поездки.

Правила поведения в транспорте также достаточно стандартны. Во время поездки уважайте комфорт других людей в транспорте, не причиняйте вреда имуществу и не создавайте аварийные ситуации.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.