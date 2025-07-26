Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире — Finance.ua

Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире Вчера 13:22

Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире

В первом полугодии 2025 года Львов признали самым комфортным городом Украины по качеству жизни. В общеевропейском рейтинге, охватывающем 108 городов, Львов занял 88-ю позицию с показателем 136,6 балла.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг международной платформы Numbeo.

Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: безопасность, состояние медицины, экологическая ситуация, развитость инфраструктуры, уровень доходов по отношению к расходам, цены на жизнь и удобство транспорта.

ТОП-5 самых комфортных городов Украины

Вторым наиболее комфортным городом Украины по индексу качества жизни признали Харьков.

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, город набрал 117,9 балла и разместился на 100-й позиции в общеевропейском рейтинге.

В пятерку самых комфортных украинских городов вошли также Киев — 101 место (114,2), Одесса — 103 место (113,8) и Днепр — 107 место (100,2).

Топ-10 городов мира по качеству жизни

В глобальном рейтинге самых комфортных городов мира лидируют города Нидерландов и Швейцарии:

Гаага, Нидерланды — 235,1;

Гронинген, Нидерланды — 229,1;

Эйндховен, Нидерланды — 226,6;

Утрехт, Нидерланды — 225,7;

Люксембург, Люксембург — 223,2;

Цюрих, Швейцария — 221,0;

Базель, Швейцария — 220,6;

Берн, Швейцария — 219,1;

Мюнхен, Германия — 218,2;

Копенгаген, Дания — 218,1.

Напомним, как свидетельствует рейтинг The Economist, Киев уже третий год подряд попадает в список наименее подходящих для жизни городов мира.

В частности, украинская столица занимает 165-е место в ежегодном глобальном рейтинге среди 173 проанализированных мегаполисов.

Телеканал 24 По материалам:

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