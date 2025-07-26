Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире — Finance.ua

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Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире

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Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире
Лучшие города для жизни: кто лидирует в Украине и мире
В первом полугодии 2025 года Львов признали самым комфортным городом Украины по качеству жизни. В общеевропейском рейтинге, охватывающем 108 городов, Львов занял 88-ю позицию с показателем 136,6 балла.
Об этом свидетельствует обновленный рейтинг международной платформы Numbeo.
Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: безопасность, состояние медицины, экологическая ситуация, развитость инфраструктуры, уровень доходов по отношению к расходам, цены на жизнь и удобство транспорта.

ТОП-5 самых комфортных городов Украины

Вторым наиболее комфортным городом Украины по индексу качества жизни признали Харьков.
Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, город набрал 117,9 балла и разместился на 100-й позиции в общеевропейском рейтинге.

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В пятерку самых комфортных украинских городов вошли также Киев — 101 место (114,2), Одесса — 103 место (113,8) и Днепр — 107 место (100,2).

Топ-10 городов мира по качеству жизни

В глобальном рейтинге самых комфортных городов мира лидируют города Нидерландов и Швейцарии:
  • Гаага, Нидерланды — 235,1;
  • Гронинген, Нидерланды — 229,1;
  • Эйндховен, Нидерланды — 226,6;
  • Утрехт, Нидерланды — 225,7;
  • Люксембург, Люксембург — 223,2;
  • Цюрих, Швейцария — 221,0;
  • Базель, Швейцария — 220,6;
  • Берн, Швейцария — 219,1;
  • Мюнхен, Германия — 218,2;
  • Копенгаген, Дания — 218,1.
Напомним, как свидетельствует рейтинг The Economist, Киев уже третий год подряд попадает в список наименее подходящих для жизни городов мира.
В частности, украинская столица занимает 165-е место в ежегодном глобальном рейтинге среди 173 проанализированных мегаполисов.
По материалам:
Телеканал 24
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