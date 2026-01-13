0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правила перевозки ручной клади: что изменилось

Мир
45
Правила перевозки ручной клади: что изменилось
Правила перевозки ручной клади: что изменилось
Авиакомпании ужесточили правила ручной клади, что связано с задержкой посадки из-за большого количества чемоданов в салоне, травмированием бортпроводников и безопасностью во время экстремальных ситуаций.
Об этом пишет The Independent.
Многие путешественники сталкивались с ситуацией, когда заблаговременно приезжаешь в аэропорт, без проблем проходишь регистрацию, рано подходишь к выходу на посадку, однако уже возле твоего места в самолете выясняется: все багажные полки над головой переполнены.
Тогда начинаются проблемы — бортпроводникам приходится долго искать место для сумок или отправлять их в багажный отсек. Как объяснил бывший пилот и исследователь авиабезопасности, избыток ручной клади существенно задерживает вылеты. По его словам, более жесткие правила по ручной клади — не блажь авиакомпаний, а вопросы безопасности.
С понедельника, 2 февраля 2026 года, авиакомпания Virgin Australia меняет правила перевозки ручной клади на внутренних рейсах. Пассажирам эконом-класса разрешат одну стандартную сумку в багажной полке весом до 8 кг и один небольшой личный предмет, который помещается под сиденьем.
Международные перевозчики также ужесточают требования. Около года назад Air Canada разрешила пассажирам с базовыми тарифами на рейсы в Северной и Центральной Америке брать только один личный предмет.

Правила отличаются

Для рейсов Qantas внутри Австралии действуют следующие варианты ручной клади:
  • один личный предмет и одна стандартная сумка до 10 кг;
  • или две сумки поменьше, каждая до 10 кг, но общим весом не более 14 кг;
  • или небольшая сумка плюс чехол для одежды — также с общим лимитом 14 кг.
  • У лоукостера Jetstar — еще более строгие требования: общий вес ручной клади — не более 7 кг на два предмета.

Почему вес пассажиров и багажа имеет значение

По словам эксперта, у каждого самолета есть максимальный взлетный вес, который превышать запрещено. Он включает: вес самого самолета; топливо; запасы пищи и напитков; груз; экипаж; пассажиров и весь багаж.
Зарегистрированный багаж взвешивают при сдаче, но с ручной кладью все сложнее.
На небольших самолетах с менее чем семью пассажирами используют реальные показатели веса — людей взвешивают вместе с багажом. На больших маршрутах можно пользоваться среднестатистическим весом пассажира.
В 1998 году он составлял 77 кг. Сегодня для самолетов типа Boeing 737 стандартный вес: мужчин — 81,8 кг; женщин — 66,7 кг; ручная кладь — 7 кг на пассажира.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems