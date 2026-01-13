Правила перевозки ручной клади: что изменилось
Авиакомпании ужесточили правила ручной клади, что связано с задержкой посадки из-за большого количества чемоданов в салоне, травмированием бортпроводников и безопасностью во время экстремальных ситуаций.
Об этом пишет The Independent.
Многие путешественники сталкивались с ситуацией, когда заблаговременно приезжаешь в аэропорт, без проблем проходишь регистрацию, рано подходишь к выходу на посадку, однако уже возле твоего места в самолете выясняется: все багажные полки над головой переполнены.
Тогда начинаются проблемы — бортпроводникам приходится долго искать место для сумок или отправлять их в багажный отсек. Как объяснил бывший пилот и исследователь авиабезопасности, избыток ручной клади существенно задерживает вылеты. По его словам, более жесткие правила по ручной клади — не блажь авиакомпаний, а вопросы безопасности.
С понедельника, 2 февраля 2026 года, авиакомпания Virgin Australia меняет правила перевозки ручной клади на внутренних рейсах. Пассажирам эконом-класса разрешат одну стандартную сумку в багажной полке весом до 8 кг и один небольшой личный предмет, который помещается под сиденьем.
Международные перевозчики также ужесточают требования. Около года назад Air Canada разрешила пассажирам с базовыми тарифами на рейсы в Северной и Центральной Америке брать только один личный предмет.
Правила отличаются
Для рейсов Qantas внутри Австралии действуют следующие варианты ручной клади:
- один личный предмет и одна стандартная сумка до 10 кг;
- или две сумки поменьше, каждая до 10 кг, но общим весом не более 14 кг;
- или небольшая сумка плюс чехол для одежды — также с общим лимитом 14 кг.
- У лоукостера Jetstar — еще более строгие требования: общий вес ручной клади — не более 7 кг на два предмета.
Почему вес пассажиров и багажа имеет значение
По словам эксперта, у каждого самолета есть максимальный взлетный вес, который превышать запрещено. Он включает: вес самого самолета; топливо; запасы пищи и напитков; груз; экипаж; пассажиров и весь багаж.
Зарегистрированный багаж взвешивают при сдаче, но с ручной кладью все сложнее.
На небольших самолетах с менее чем семью пассажирами используют реальные показатели веса — людей взвешивают вместе с багажом. На больших маршрутах можно пользоваться среднестатистическим весом пассажира.
В 1998 году он составлял 77 кг. Сегодня для самолетов типа Boeing 737 стандартный вес: мужчин — 81,8 кг; женщин — 66,7 кг; ручная кладь — 7 кг на пассажира.
