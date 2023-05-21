Правила наследования в Украине снова изменились — Finance.ua

Правила наследования в Украине снова изменились Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Украине изменились правила наследования, которые нужно знать, чтобы не потерять наследство.

Наследование по закону и по завещанию

Наследование — это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику. По-прежнему наследование может происходить по закону или по завещанию.

По завещанию наследовать имущество можно, если наследодатель при жизни, пребывая в здравом уме и доброй памяти, воспользовавшись услугами уполномоченного лица, составил завещание на тех лиц, кому бы он хотел передать принадлежащее ему имущество и права.

Если завещания нет, то наследники имеют право наследовать права и обязанности по закону. В законодательстве определены пять очередей наследования по закону. И в случае если наследников определенной очереди нет, право наследования переходит к наследникам следующей очереди.

К первой очереди относятся дети, муж или жена, родители. Каждый из этих наследников имеет право на равную долю в имуществе наследодателя, все делится поровну между указанными лицами. Вторая очередь — родные братья и сестры, баба и дед. Третья — дядя и тетя наследодателя.

Наследниками четвертой очереди являются лица, которые проживали вместе с наследодателем на протяжении последних пяти лет и совместно вели хозяйство. Чаще всего это касается людей, которые не успели оформить свои отношения юридически и проживали в так называемом гражданском браке.

Пятая очередь наследования по закону включает иждивенцев наследодателя, которые не были членами его семьи, а также других родственников до шестой степени родства.

Какие сроки принятия наследства ввели в начале войны

28.02.2022 течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства, то есть через десять месяцев. С началом полномасштабной войны, в феврале 2022 года, украинское правительство изменило сроки принятия наследства. Со дня смерти наследодателя срок подачи заявления на открытие наследственного дела был увеличен с 6 до 10 месяцев. Согласно постановлению Кабмина № 164 оттечение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства, то есть через десять месяцев.

То есть к шестимесячному сроку для принятия наследства добавили еще четыре месяца, чтобы обратиться к нотариусу с заявлением.

Как изменились сроки принятия наследства с мая 2023 года

снова в течение шести, а не десяти месяцев. В соответствии с постановлением № 469 от 9 мая 2023 года, одобренным Кабинетом Министров, сроки принятия наследства в очередной раз изменились. Теперь, как до войны, решать все вопросы, связанные с наследством, нужно

ТСН По материалам:

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