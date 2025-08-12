Правила аренды планируют изменить: что ждет рынок недвижимости — Finance.ua

Правила аренды планируют изменить: что ждет рынок недвижимости Сегодня 09:00 — Недвижимость

Правила аренды планируют изменить: что ждет рынок недвижимости

В Украине готовят налоговую реформу, которая должна снизить ставку на доходы от аренды, освободить от налогов собственников, сдающих жилье переселенцам, и упростить легализацию сделок. Если изменения будут приняты, теневая аренда может резко сократиться, а права арендаторов и арендодателей — усилиться.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телемарафона. Более 90% сделок аренды жилья в Украине заключаются неофициально.

На первый взгляд, неофициальная аренда кажется удобной обеим сторонам, ведь арендодатель избегает налогов, а арендатор платит меньше. Однако в критический момент такое соглашение может обернуться серьезными проблемами .

Без официального договора арендатор не имеет права на:

компенсацию в случае повреждения или потери жилья;

регистрацию места жительства;

получение государственной помощи, в том числе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В то же время и собственник жилья рискует, ведь в случае спора с арендатором он оказывается в правовом вакууме. «Страдает и тот человек, который берет квартиру, поскольку его права не защищены, и тот, который предоставляет ее в аренду», — подчеркнула Шуляк.

По словам Шуляк, министерство развития общин и территорий уже работает над изменениями в Налоговый кодекс. Основная цель — уменьшить налоговую нагрузку и упростить легализацию сделок.

Среди ключевых предложений:

снижение ставки налога на доходы от аренды;

на доходы от аренды; полное освобождение от налогообложения при сдаче жилья переселенцам;

при сдаче жилья переселенцам; отмена обязательных деклараций в таких случаях;

в таких случаях; упрощенный учет доходов для собственников.

Минразвития объясняет, что реформа должна создать понятную, прозрачную и выгодную систему налогообложения, которая будет стимулировать владельцев квартир выходить из тени добровольно. По данным Налоговой службы, в 2024 году только 900 граждан задекларировали доходы от аренды на сумму 16 млн грн. Это принесло бюджету менее 3 млн грн налогов. По сравнению с реальным объемом рынка это мизер, свидетельствующий об отсутствии мотивации для легализации.

Одним из важнейших аспектов реформы является защита прав ВПЛ. Легализация аренды позволит таким людям официально зарегистрироваться по месту жительства, получать пособие от государства и претендовать на компенсации.

«Также эти изменения позволят упростить оказание помощи государством для внутренне перемещенных лиц при аренде жилья», — подчеркивают министерство.

По словам Шуляк, введение новой модели налогообложения может стать ударом по теневым схемам, но и выгодным решением для собственников жилья, которые боятся бюрократии и высоких налогов. Если налоговые условия станут более лояльными, доля официальных сделок вырастет, а рынок получит дополнительную стабильность и защиту прав всех сторон.

