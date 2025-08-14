Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика) — Finance.ua

Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика)

Большинство киевлян сегодня хотят жить в трех- или двухкомнатных квартирах (58% и 53% соответственно).

Наиболее предпочтительная площадь для двухкомнатных помещений — 56−60 м 2 , для трехкомнатных — 81−85 м 2 .

Об этом говорится в социологическом исследовании жилищной ситуации в Киеве, проведенном Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.

Критерии выбора жилья почти не изменились: общая картина очень близка к довоенной.

Топ-3 фактора традиционные:

цена (76%),

расположение (65%)

и инфраструктура вокруг дома (63%).

По высотности чаще других выбирают дома от 6 до 9 этажей, однако для 28% этажность вообще не имеет никакого значения.

А молодые люди склоняются в своем выборе и к более высотным вариантам — дома от 10 до 16 этажей они выбирают так же часто, как и девятиэтажки.

Выводы

Спрос на жилье в Киеве не исчез — он просто отложенный и требует стимуляции.

Люди хотят улучшить жилищные условия, но сталкиваются с барьерами доступа к финансированию и опасениями относительно гарантий достройки объектов и безопасности инвестирования.

Это создает окно возможностей для тех игроков рынка девелопмента, которые готовы действовать прозрачно, а также шанс для государства внедрить финансовые инструменты формирования рынка доступного жилья и постепенно приблизить украинский рынок недвижимости к стандартам ЕС.

