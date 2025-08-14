Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика) — Finance.ua

Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика)
Большинство киевлян сегодня хотят жить в трех- или двухкомнатных квартирах (58% и 53% соответственно).
Наиболее предпочтительная площадь для двухкомнатных помещений — 56−60 м2, для трехкомнатных — 81−85 м2.
Об этом говорится в социологическом исследовании жилищной ситуации в Киеве, проведенном Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.
Критерии выбора жилья почти не изменились: общая картина очень близка к довоенной.
Топ-3 фактора традиционные:
- цена (76%),
- расположение (65%)
- и инфраструктура вокруг дома (63%).
По высотности чаще других выбирают дома от 6 до 9 этажей, однако для 28% этажность вообще не имеет никакого значения.
А молодые люди склоняются в своем выборе и к более высотным вариантам — дома от 10 до 16 этажей они выбирают так же часто, как и девятиэтажки.
Выводы
Спрос на жилье в Киеве не исчез — он просто отложенный и требует стимуляции.
Люди хотят улучшить жилищные условия, но сталкиваются с барьерами доступа к финансированию и опасениями относительно гарантий достройки объектов и безопасности инвестирования.
Это создает окно возможностей для тех игроков рынка девелопмента, которые готовы действовать прозрачно, а также шанс для государства внедрить финансовые инструменты формирования рынка доступного жилья и постепенно приблизить украинский рынок недвижимости к стандартам ЕС.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Какие квартиры киевляне выбирают для жизни (инфографика)
85% киевлян хотят улучшения жилищных условий: сколько кв. м приходится на человека — исследование
Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны
Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году
Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру
Правила аренды планируют изменить: что ждет рынок недвижимости