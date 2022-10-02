Права украинцев в странах Европы — примеры Сегодня 12:16

В Совете Европы исследовали, какие социальные права получили украинские беженцы в 20 странах ЕС, приютившие больше всего беглецов от войны в Украине.

На какую поддержку беженцы из нашей страны могут рассчитывать в разных государствах, сообщили в Офисе Совета Европы в Украине.

Кто может получить временную защиту и какие права предусмотрены в разных странах

Исследование охватило государства, где официально находилось более 30 тысяч переселенцев из Украины за период с 24 февраля по 20 июля 2022 года: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Эстонию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию.

Какие права украинцы имеют в странах Европы — примеры

В отчете можно узнать права украинцев со статусом временной защиты в разных странах. Для примера приводятся следующие пояснения.

Право на бесплатное проживание. В Бельгии, в регистрационном центре в Брюсселе, можно подать запрос на кризисное размещение в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в личном доме, но без животных.

В Бельгии, в регистрационном центре в Брюсселе, можно подать запрос на кризисное размещение в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в личном доме, но без животных. Право на занятость . После регистрации в Болгарии немедленно возникает право на работу без необходимости получения других регистраций или разрешений. Ставка налога на доходы физических лиц в Болгарии — 10%. Во Франции статус временной защиты предполагает, что зарплата должна составлять не менее 10,57 евро в час.

. После регистрации в Болгарии немедленно возникает право на работу без необходимости получения других регистраций или разрешений. Ставка налога на доходы физических лиц в Болгарии — 10%. Во Франции статус временной защиты предполагает, что зарплата должна составлять не менее 10,57 евро в час. Право на социальное обеспечение. В Великобритании каждому члену семьи, прибывшему и получившему временное убежище, предоставляют одноразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов. В Италии запрос на вид на жительство для обеспечения временной защиты гарантирует медицинское обслуживание. В Румынии для помощи всем украинским детям, больным раком, Ассоциацией Daruieste Aripi и Румынским обществом детской онкологии и гематологии создана платформа — Code4Romania.

В Великобритании каждому члену семьи, прибывшему и получившему временное убежище, предоставляют одноразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов. В Италии запрос на вид на жительство для обеспечения временной защиты гарантирует медицинское обслуживание. В Румынии для помощи всем украинским детям, больным раком, Ассоциацией Daruieste Aripi и Румынским обществом детской онкологии и гематологии создана платформа — Code4Romania. Право на образование. В Эстонии, с 1 сентября 2022 года, в Таллинне открылась школа Свободы с местами для учеников 7-12 классов в возрасте 13-19 лет. Язык обучения в школе — эстонский, однако до 40% обучения проводится на родном языке учащихся по эстонской государственной программе. В Швеции посещение школы обязательно с 6 до 18 лет.

Права ребенка. В Ирландии все разлученные с родителями дети до 12 лет будут немедленно переданы в приемную семью. Дети старше 12 лет будут размещены в интернатных домах.

В Ирландии все разлученные с родителями дети до 12 лет будут немедленно переданы в приемную семью. Дети старше 12 лет будут размещены в интернатных домах. Право на собственность. Все лица, законно находящиеся в ЕС, могут открыть базовый банковский счет независимо от регистрации.

Все лица, законно находящиеся в ЕС, могут открыть базовый банковский счет независимо от регистрации. Право на воссоединение членов семьи. В Словакии, если человек потерял связь со своей семьей, близкими или родственниками, он может воспользоваться услугой воссоединения семей от Словацкого Красного Креста.

В Словакии, если человек потерял связь со своей семьей, близкими или родственниками, он может воспользоваться услугой воссоединения семей от Словацкого Красного Креста. Право на участие в культурной жизни. Например, в Германии вход во все государственные музеи для украинских беженцев бесплатный.

В целом авторы исследования пришли к выводу, что применение режима временной коллективной защиты для людей, массово спасающихся от войны в Украине, демонстрирует европейскую солидарность по поддержке Украины.

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