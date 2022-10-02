Права украинцев в странах Европы — примеры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Права украинцев в странах Европы — примеры

66
В Совете Европы исследовали, какие социальные права получили украинские беженцы в 20 странах ЕС, приютившие больше всего беглецов от войны в Украине.
На какую поддержку беженцы из нашей страны могут рассчитывать в разных государствах, сообщили в Офисе Совета Европы в Украине.

Кто может получить временную защиту и какие права предусмотрены в разных странах

Исследование охватило государства, где официально находилось более 30 тысяч переселенцев из Украины за период с 24 февраля по 20 июля 2022 года: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Эстонию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Германию, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию.
Какие права украинцы имеют в странах Европы — примеры
В отчете можно узнать права украинцев со статусом временной защиты в разных странах. Для примера приводятся следующие пояснения.
  • Право на бесплатное проживание. В Бельгии, в регистрационном центре в Брюсселе, можно подать запрос на кризисное размещение в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в личном доме, но без животных.
  • Право на занятость. После регистрации в Болгарии немедленно возникает право на работу без необходимости получения других регистраций или разрешений. Ставка налога на доходы физических лиц в Болгарии — 10%. Во Франции статус временной защиты предполагает, что зарплата должна составлять не менее 10,57 евро в час.
  • Право на социальное обеспечение. В Великобритании каждому члену семьи, прибывшему и получившему временное убежище, предоставляют одноразовую выплату в размере 200 фунтов стерлингов. В Италии запрос на вид на жительство для обеспечения временной защиты гарантирует медицинское обслуживание. В Румынии для помощи всем украинским детям, больным раком, Ассоциацией Daruieste Aripi и Румынским обществом детской онкологии и гематологии создана платформа — Code4Romania.
  • Право на образование. В Эстонии, с 1 сентября 2022 года, в Таллинне открылась школа Свободы с местами для учеников 7-12 классов в возрасте 13-19 лет. Язык обучения в школе — эстонский, однако до 40% обучения проводится на родном языке учащихся по эстонской государственной программе. В Швеции посещение школы обязательно с 6 до 18 лет.
  • Права ребенка. В Ирландии все разлученные с родителями дети до 12 лет будут немедленно переданы в приемную семью. Дети старше 12 лет будут размещены в интернатных домах.
  • Право на собственность. Все лица, законно находящиеся в ЕС, могут открыть базовый банковский счет независимо от регистрации.
  • Право на воссоединение членов семьи. В Словакии, если человек потерял связь со своей семьей, близкими или родственниками, он может воспользоваться услугой воссоединения семей от Словацкого Красного Креста.
  • Право на участие в культурной жизни. Например, в Германии вход во все государственные музеи для украинских беженцев бесплатный.
В целом авторы исследования пришли к выводу, что применение режима временной коллективной защиты для людей, массово спасающихся от войны в Украине, демонстрирует европейскую солидарность по поддержке Украины.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.