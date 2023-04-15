Права и гарантии для молодежи в случае трудоустройства — Finance.ua

Права и гарантии для молодежи в случае трудоустройства Сегодня 08:11 — Личные финансы

Права и гарантии для молодежи в случае трудоустройства

Особенности труда молодежи определены Главой XIII Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ).

Об этом напоминает Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду, пишет Кадровик

Согласно статье 187, несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Возраст, с которого допускается принятие на работу, а именно:

не допускается принятие на работу лиц моложе шестнадцати лет;

с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет.

Для подготовки молодежи к продуктивному труду допускается принятие на работу получателей образования заведений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получающих в любой форме начальное, базовое среднее или профильное среднее образование для выполнения легкой работы, которая не причиняет вред здоровью и не нарушает процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из родителей или заменяющего его лица.

Согласно статье 189 КЗоТ, на каждом предприятии, в учреждении, организации должен вестись специальный учет работников, не достигших восемнадцати лет, с указанием даты их рождения.

Работы, на которых запрещается применение труда лиц младше восемнадцати лет, определены статьей 190 КЗоТ:

запрещается применение труда лиц младше восемнадцати лет на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах;

запрещается также привлекать лиц младше восемнадцати лет к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также предельные нормы подъема и перемещения тяжелых вещей лицами младше восемнадцати лет утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения по согласованию с центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны труда.

Согласно статье 191 КЗоТ, все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Согласно статье 192 КЗоТ, запрещается привлекать работников младше восемнадцати лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Оплата труда работников младше восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы определена статьей 194 КЗоТ:

заработная плата работникам младше восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы;

труд работников младше восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников;

оплата труда получателей образования заведений общего среднего или профессионального (профессионально-технического) образования, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Предприятия могут устанавливать получателям образования доплаты к заработной плате.

Согласно статье 195 КЗоТ, ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляются в удобное для них время.

Ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет полной продолжительности в первый год работы предоставляются по их заявлению до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии, в учреждении, организации.

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