Прага выделит почти миллион евро на поддержку интеграции украинцев — Finance.ua
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Прага выделит почти миллион евро на поддержку интеграции украинцев

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Власти Праги выделяют 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро) на программы по интеграции и адаптации украинских беженцев в городе. Финансирование получат 10 проектов.
Какую поддержку будут оказывать беженцам из Украины в чешской столице, пишет ukraina.radio.cz.
Мэрия Праги решила профинансировать деятельность общественных организаций, помогающих украинским беженцам адаптироваться в городе и влиться в жизнь города. На проекты в социальной, жилищной отрасли, межкультурной работе или сфере психического здоровья местные власти выделят в 2024 году 20 млн чешских крон (около 800 тыс. евро).
«Прага долгое время очень ответственно относится к решению ситуации украинских беженцев. Мы финансируем широкую поддержку некоммерческого сектора, чтобы помочь этим людям адаптироваться и интегрироваться в чешское общество. Я считаю это нашей моральной обязанностью в отношении Украины, которая смело борется за свободу и демократию. Мы предоставляем убежище и достойные условия жизни тем, кто убегает от ужасов войны. Одобрение дотации в 20 миллионов крон должно обеспечить непрерывность и дальнейшее развитие этих ключевых разновидностей деятельности», — заявил заместитель мэра Иржи Поспишил.
Власти выбрали 10 проектов, которые получат финансирование. На некоторые уже выделены средства:
  • Архиепархия (Arcidiecézní charita Praha) будет поддерживать адаптацию и интеграцию беженцев через межкультурную работу и реализовать проект по психотерапевтической поддержке.
  • Консультация по интеграции (Poradna pro integraci) поможет украинцам адаптироваться и научит самостоятельно действовать в различных жизненных ситуациях.
Еще 7 проектов получат по 1 млн крон, которые еще должен одобрить городской совет Праги. Среди них проекты Организации помощи беженцам, «Пражской площади» или Интеграционного центра Праги.
По материалам:
РБК-Україна
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