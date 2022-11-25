Прага передает сотни единиц оборудования, чтобы обеспечивать тепло и свет для Киева и Николаева — Finance.ua

Прага передает сотни единиц оборудования, чтобы обеспечивать тепло и свет для Киева и Николаева Сегодня 18:00

Прага передает сотни единиц оборудования для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло в Киеве и Николаеве на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов россии, а также оборудование для медицинских учреждений.

Об этом сообщил в своем Twitter мэр Праги Зденек Гржиб, пишет «Европейская правда».

«Мы отправляем пакет помощи от Праги тем, кто страдает от совершаемого россией геноцида украинцев. Это 626 обогревателей — 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов — 10 для Киева, 8 для Николаева, а также медицинское оборудование на 22 млн чешских крон для Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения... Мы будем поддерживать Украину до ее победы, и дальше — во время послевоенного восстановления. Нельзя уступать злу», — написал он.

Почти одновременно Франция объявила, что передает Украине 100 мощных генераторов.

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов положили начало инициативе «Генераторы надежды», целью которой является сбор генераторов для Украины в больших объемах.

Украина и до последнего масштабного ракетного удара по инфраструктуре получала генераторы от Европы. Как сообщали в правительстве в начале ноября, в то время Украина получила около 500 генераторов от 17 стран ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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