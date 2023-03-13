Позитивные изменения, произошедшие в компаниях в 2022 году — ЕБА Сегодня 11:00 — Личные финансы

Европейская Бизнес Ассоциация в партнерстве с Татьяной Пашкиной, экспертом по аналитике рынка труда, провела исследование рынка труда, чтобы определить основные тенденции во время военного положения, изменения в персонале, запланированные изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2023, эффективность в условиях военного положения и т.д..

Представители сферы управления персоналом и других сфер деятельности сообщили о положительных изменениях, произошедших в их компаниях в 2022 году, а именно:

улучшение и усиление корпоративной культуры и увеличение уровня eNPS,

улучшение уровня внутренней коммуникации,

увеличение уровня заботы о работниках,

повышение устойчивости и гибкости бизнеса,

состоялось открытие подразделений в западных областях Украины и масштабирование бизнеса за границу, работники начали общаться исключительно на украинском языке, еще большее объединение и сплоченность команд, рост уровня вовлеченности,

увеличение экспорта услуг, оптимизация рабочих действий, создание новейших направлений деятельности.

Также состоялся переход от подчинения россии к подчинению Европейскому региону и произошел полный вывод бизнеса из рф. Некоторые компании основали фонды для поддержки сотрудников, нуждающихся в финансовой помощи (потеря, разрушение жилья, травма).

Также 60% участников исследования отметили, что в их компаниях есть возможность работать дистанционно, однако не для всех категорий сотрудников, 35% респондентов написали, что дистанционная работа возможна для всех сотрудников, и только 5% участников написали, что в их компаниях нет возможности работать дистанционно.

Какие же изменения в контексте работы с персоналом запланированы у бизнеса на 2023 год

HR участники исследования отметили, что в компаниях запланированы следующие изменения в 2023 году:

увеличение уровня заработной платы;

выход на другие рынки и поиск новых партнеров;

увеличение бюджетов на обучение и развитие;

увеличение количества сотрудников;

перераспределение функций сотрудников в сторону мультифункциональности с понижением количества необходимых профессионалов.

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