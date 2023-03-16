Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по «зерновой сделке», — МИД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по «зерновой сделке», — МИД

33
Украина не пойдет на уступки россии в вопросе «зернового коридора» в Черном море. Соглашение согласно договоренностям следует продлить на 120 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Министерства иностранных дел по особым поручениям Ольгу Трофимцеву.
Она объяснила, что россия пытается уменьшить срок продления «зерновой сделки» и использует ультиматумы и шантаж из-за действия санкций.
«Мы прекрасно понимаем, что россия хочет истребовать. Это тоже не секрет — они пытаются этими всеми заявлениями, попытками шантажа смягчить, в первую очередь, финансовые санкции, которые бьют по „Россельхозбанку“, которые бьют по другим финансовым учреждениям, и которые мешают им фактически экспортировать агропродукцию и удобрения на сегодняшний день», — отметила посол.
Представитель МИД подчеркнула, что украинская позиция остается неизменной. Ее поддерживают международные партнеры, в частности ООН и Турция.
Напомним, Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено. Однако россия хочет продлить «зерновой коридор» всего на 60 дней.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.