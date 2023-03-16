Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по «зерновой сделке», — МИД Сегодня 22:20

Украина не пойдет на уступки россии в вопросе «зернового коридора» в Черном море. Соглашение согласно договоренностям следует продлить на 120 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Министерства иностранных дел по особым поручениям Ольгу Трофимцеву.

Она объяснила, что россия пытается уменьшить срок продления «зерновой сделки» и использует ультиматумы и шантаж из-за действия санкций.

«Мы прекрасно понимаем, что россия хочет истребовать. Это тоже не секрет — они пытаются этими всеми заявлениями, попытками шантажа смягчить, в первую очередь, финансовые санкции, которые бьют по „Россельхозбанку“, которые бьют по другим финансовым учреждениям, и которые мешают им фактически экспортировать агропродукцию и удобрения на сегодняшний день», — отметила посол.

Представитель МИД подчеркнула, что украинская позиция остается неизменной. Ее поддерживают международные партнеры, в частности ООН и Турция.

Напомним, Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено. Однако россия хочет продлить «зерновой коридор» всего на 60 дней.

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