Поймали чиновника Киевской ГВА, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу — Finance.ua
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Поймали чиновника Киевской ГВА, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу

Криминал
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Правоохранители задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающего должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, должностное лицо вступило в сговор с пока не установленными работниками центров комплектования и социальной поддержки на территории города Киева. У них были полномочия по подготовке документов о снятии граждан с воинского учета.
В дальнейшем чиновник встретился со своим знакомым, который сообщил ему о необходимости выезда за границу вместе со своими партнерами. Они хотели выехать за пределы Украины для обсуждения вопроса получения волонтерской помощи от контрагентов в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь шла о необходимости получить документы об исключении из воинского учета и непригодности к военной службе.
«Цена „услуги“ составила 10 тыс. долларов США для одного клиента. За эти деньги участники схемы пообещали оформить фиктивные документы для трех человек», — информирует Офис генпрокурора.
Как отмечается, стражами порядка задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов. Организатор схемы задержан во время одного из таких инцидентов.
В ходе обысков по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.
В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и других лиц.
По материалам:
УНІАН
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