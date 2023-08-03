Поймали чиновника Киевской ГВА, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу — Finance.ua

Поймали чиновника Киевской ГВА, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу Сегодня 18:00 — Криминал

Правоохранители задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающего должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, должностное лицо вступило в сговор с пока не установленными работниками центров комплектования и социальной поддержки на территории города Киева. У них были полномочия по подготовке документов о снятии граждан с воинского учета.

В дальнейшем чиновник встретился со своим знакомым, который сообщил ему о необходимости выезда за границу вместе со своими партнерами. Они хотели выехать за пределы Украины для обсуждения вопроса получения волонтерской помощи от контрагентов в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь шла о необходимости получить документы об исключении из воинского учета и непригодности к военной службе.

«Цена „услуги“ составила 10 тыс. долларов США для одного клиента. За эти деньги участники схемы пообещали оформить фиктивные документы для трех человек», — информирует Офис генпрокурора.

Как отмечается, стражами порядка задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов. Организатор схемы задержан во время одного из таких инцидентов.

В ходе обысков по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и других лиц.

УНІАН По материалам:

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