Появились подробности о складном смартфоне Motorola (фото) — Finance.ua
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Появились подробности о складном смартфоне Motorola (фото)

Фондовый рынок
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Ожидается, что устройство сможет конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 4 и Oppo Find N2 Flip. Согласно новым данным, потенциальная новинка будет называться не Motorola Razr (2023), а Motorola Razr+ (2023).
Ходят слухи, что устройство имеет номер модели XT2321. Ему прочат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и аккумулятор емкостью 2850 мАч.
Появились подробности о складном смартфоне Motorola (фото)
Что касается дизайна, просочившиеся рендеры дают основания предполагать, что Motorola Razr+ (2023) будет иметь 3.7-дюймовый внешний дисплей. Фронтальная камера разместится под экраном. Также утечки указывают на двухцветное оформление.
Сроки выпуска Motorola Razr+ (2023) пока не раскрываются.
По материалам:
iLenta
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