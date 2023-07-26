Появились подробности о новых бюджетных моделях Skoda — Finance.ua

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Появились подробности о новых бюджетных моделях Skoda

Фондовый рынок
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Появились подробности о новых бюджетных моделях Skoda
Появились подробности о новых бюджетных моделях Skoda
Нынешний год ознаменован для Skoda двумя важными премьерами. Так, в августе чешский автопроизводитель покажет две обновленные модели бюджетного класса, а осенью на рынок должны выйти флагманский Superb и кроссовер Kodiaq следующего поколения.
Премьера рестайлингового хэтчбека Scala и маленького кроссовера Kamiq назначена на 1 августа. Оба автомобиля построены на младшей платформе MQB A0, тем интереснее, что одной из главных обновок для них станут опциональные матричные фары, хотя до сих пор продвинутая оптика была доступна только покупателям Karoq, Octavia, Kodiaq, Enyaq и Superb.
Хэтчбек Skoda Scala получит удлиненные до радиаторной решетки фары с двухуровневыми полосками дневных ходовых огней по углам. В случае Kamiq дизайнеры Skoda уменьшили отдельную полосу светодиодов, расположенную над новыми основными большими фарами. Оба автомобиля также получат пересмотренные задние фонари. Радикальных изменений в салоне не ожидается. Это потребовало бы больших затрат, а материнская компания Volkswagen Group предпочитает инвестировать в электрокары.
В моторной гамме главная интрига сохраняется вокруг дизельных агрегатов. Пока не ясно, решится ли чешский автопроизводитель оставить дизельные версии.
Ранее стало известно, что к 2030 году Skoda увеличит долю продаж электромобилей в ЕС минимум до 70%.
По материалам:
mmr.ua
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