Появились первые изображения новой Toyota Camry — Finance.ua

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Появились первые изображения новой Toyota Camry

Технологии&Авто
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Автомобильное издание CarsCoops опубликовало первые инсайдерские подробности о Toyota Camry девятого поколения, а дизайнер Джош Бернс создал по заказу CarsCoops первые рендеры автомобиля, который должен выйти в ближайшие годы.
Toyota Camry лидирует в отрасли на протяжении почти 20 лет, считаясь наиболее продаваемым пассажирским седаном в Северной Америке и ряде других стран. Нынешнее поколение было представлено в 2017 году.
Новая Camry проходит под кодовым названием XV80. Автомобиль должен получить тонкие светодиодные фары в форме бумеранга, контрастную трапециевидную решетку радиатора, а также новый изогнутый капот. Автомобилю приписывают большие колеса, но размер не уточняется.
По данным CarsCoops, Toyota Camry девятого поколения будет построена на доработанной версии модульной платформы TNGA-K, уже лежащей в основе нынешней Camry и многих других актуальных моделей Toyota, в частности Toyota Crown, RAV4, Highlander и Lexus ES.
Появились первые изображения новой Toyota Camry
Также CarsCoop пишет, что автомобиль получит большой информационно-развлекательный дисплей с улучшенной графикой и новейшую операционную систему Toyota. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, навигация и беспроводные обновления программного обеспечения. Также упоминаются цифровая приборная панель и дистанционный ключ доступа в смартфоне.
Гибридная силовая установка будет построена на базе 2,5-литрового двигателя, а ее мощность составит более 335 л. Кроме того, 3,5-литровый атмосферный двигатель в других версиях заменят 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 265 л.с.
По материалам:
Телеканал 24
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