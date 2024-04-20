Появились официальные фото кроссовера BMW X3 (фото) — Finance.ua

Появились официальные фото кроссовера BMW X3 (фото)
Через несколько недель планируется презентация нового BMW X3, однако в сети уже появились первые официальные фото флагманской версии четвертого поколения.
Подробности модели раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.
Новый BMW X3 2025 показали в камуфляже, однако видно, что дизайн кроссовера изменится и будет выдержан в стилистике младшего брата X1.
Кроме того, заявлено, что кроссовер немного подрастет в размерах.
В салоне кроссовера улучшены отделочные материалы. Как и в других новых моделях BMW, на передней панели установлен изогнутый двухсекционный дисплей.
Кроссовер станет просторнее, а объем его багажника возрастет до 570−1700 л.
Новая мультимедийная система создана на платформе Android, однако останется и классический контроллер iDrive. Также авто получит улучшенную систему полуавтономного движения.
Кроссовер BMW X3 будет предлагаться в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях, а вот электрического iX3 больше не будет — его заменит отдельная модель.
В линейке появится заряженная версия M50 с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 400 сил.
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