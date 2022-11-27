Появились новые снимки компактного кроссовера Hongqi HS3 (фото) — Finance.ua
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Появились новые снимки компактного кроссовера Hongqi HS3 (фото)

Фондовый рынок
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В сети опубликовали шпионские фото компактного кроссовера HS3 от китайского бренда Hongqi.
Габариты автомобиля могут немного отличаться от электрической версии (4490×1874×1613 мм при колесной базе 2750 мм). Как стало известно, новый кроссовер выглядит больше своего «зеленого» брата.
Дизайн HS3 во многом является продолжением традиций моделей Hongqi. Кроссовер получил характерную массивную решетку радиатора, которую представители компании называют spectacular waterfall («впечатляющий водопад»), дверные ручки, пару тонких ходовых огней, а также десятиспицевые колеса. Кроме того, производитель добавил спортивный спойлер и датчики на крыше.
Появились новые снимки компактного кроссовера Hongqi HS3 (фото)
Салон кроссовера оснащен мультимедийным экраном диагональю 12,6 дюйма. Такой же дисплей установлен в седане H5. Также на снимках заметен руль D-образной формы, моностабильный селектор передач, подстаканники и физические кнопки.
Официальную цену и дату, когда HS3 будет представлен на рынке, Hongqi пока не объявила. Говорят, что полностью автомобиль рассекретят в 2023 году.
По материалам:
mmr.ua
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