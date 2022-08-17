Появились изображения нового кроссовера Ford Fusion Active (фото) — Finance.ua

Появились изображения нового кроссовера Ford Fusion Active (фото) 17.08.2022, 01:09 — Фондовый рынок

Западные издания опубликовали фотографии с тестовым прототипом кроссовера Ford Fusion Active, который проходил серию дорожных испытаний рядом с кроссовером Edge 2023 модельного года в Поднебесной.

В настоящее время автомобиль известен как Fusion Active, хотя его официальное название еще не объявлено. На опубликованных фото видим прототип, получивший плотный камуфляж. Примечательно, что западные журналисты, сделавшие эти фотографии, зафиксировали сразу две разные версии новинки.

На официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая недавно были опубликованы фотографии кроссовера Edge 2023 модельного года. Интересно, что отмеченные прототипы похожи на него.

Считается, что версия кроссовера Edge на рынке Китая не будет продаваться в Северной Америке, поскольку модель текущего поколения будет последней для этой страны.

Недавно сообщалось, что независимый дизайнер превратил Ford Bronco во внедорожный фургон.

MMR По материалам:

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