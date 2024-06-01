Появились фото итальянского бюджетного электромобиля — Finance.ua

Появились фото итальянского бюджетного электромобиля 01.06.2024, 02:21 — Технологии&Авто

Появились фото итальянского бюджетного электромобиля, Фото: Stellantis

Линейку Lancia Ypsilon 2025 года пополнит спортивная модификация HF. Ее продажи стартуют только через год, однако первые официальные фото хэтчбеки уже опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.

На фото видно, что новая Lancia Ypsilon HF отличается, прежде всего, более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, хэтчбек получил обвес и новые колесные диски.

Фото: Stellantis

Салон Lancia Ypsilon HF имеет особую черно-синюю отделку с красными акцентами. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья с встроенными подголовниками. В виртуальной приборной панели и мультимедийной системы изменили графику.

Фото: Stellantis

Основное отличие Lancia Ypsilon HF — 240-сильный электромотор от Abarth 600e. С ним хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с.

Батарея емкостью 54 кВтч осталась стандартной, но запас хода пока держат в секрете. Зато известно, что ходовую Lancia Ypsilon HF доработают.

Вместе с серийной моделью показали раллийную Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Интересно, что этот хэтчбек оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 212 сил.

Фото: Stellantis

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Фокус По материалам:

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