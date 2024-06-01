Появились фото итальянского бюджетного электромобиля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Появились фото итальянского бюджетного электромобиля

Технологии&Авто
11
Появились фото итальянского бюджетного электромобиля
Появились фото итальянского бюджетного электромобиля, Фото: Stellantis
Линейку Lancia Ypsilon 2025 года пополнит спортивная модификация HF. Ее продажи стартуют только через год, однако первые официальные фото хэтчбеки уже опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.
На фото видно, что новая Lancia Ypsilon HF отличается, прежде всего, более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, хэтчбек получил обвес и новые колесные диски.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Салон Lancia Ypsilon HF имеет особую черно-синюю отделку с красными акцентами. Кроме того, установлены спортивные передние сиденья с встроенными подголовниками. В виртуальной приборной панели и мультимедийной системы изменили графику.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Основное отличие Lancia Ypsilon HF — 240-сильный электромотор от Abarth 600e. С ним хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с.
Батарея емкостью 54 кВтч осталась стандартной, но запас хода пока держат в секрете. Зато известно, что ходовую Lancia Ypsilon HF доработают.
Вместе с серийной моделью показали раллийную Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Интересно, что этот хэтчбек оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 212 сил.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.