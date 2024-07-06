Появились фото электрического кроссовера Skoda Elroq — Finance.ua

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Появились фото электрического кроссовера Skoda Elroq

Технологии&Авто
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Появились фото электрического кроссовера Skoda Elroq
Появились фото электрического кроссовера Skoda Elroq, Фото: Skoda
Обнародованы новые официальные фото Skoda Elroq. Электрический кроссовер дебютирует осенью и станет преемником модели Karoq.
Его подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.
На фото новый Skoda Elroq в камуфляже, но можно рассмотреть отдельные черты его внешности.
Граненый дизайн будет выдержан в стилистике старшего брата Skoda Enyaq. У кроссовера тонкие фары, выраженный «нос» и рельефные боковины.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Также раскрыли некоторые характеристики Skoda Elroq. Объем багажника кроссовера составляет 470−1580 л, а комплектация будет включать в себя 9 подушек безопасности и систему полуавтономного движения.
Электромобиль Skoda Elroq построят на платформе МЕВ и предложат в четырех версиях:
  • Elroq 50 — один мотор, 170 л. с., батарея на 55 кВт∙ч;
  • Elroq 60 — один мотор, 204 л. с., батарея на 63 кВт∙ч;
  • Elroq 85 — один мотор, 286 л. с., батарея на 82 кВт∙ч;
  • Elroq 85x — два мотора, 299 л.с., батарея на 82 кВт∙ч.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Максимальная скорость Skoda Elroq ограничена на 160 км/ч. Запас хода в версиях с самой большой батареей составит 560 км, а зарядка на 80% в быстром режиме (мощностью 175 кВт) займет 28 минут.
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По материалам:
Фокус
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