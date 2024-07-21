Появились допремьерные фото бюджетного электрокроссовера Honda — Finance.ua

Появились допремьерные фото бюджетного электрокроссовера Honda
Обнародованы официальные фото Honda Ye S7. Электрический кроссовер поступит в продажу к концу этого года.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Honda Ye — семейство недорогих электромобилей, состоящее из шести моделей. Их прототипы показали весной на автошоу в Пекине. Производят электрокары на китайском предприятии GAC-Honda.
Новая Honda Ye S7 — пятиместный семейный электрокроссовер с рубленым дизайном. У него выраженный «нос», высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек крыши.
У авто оригинальные тонкие фары, выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида. Стандартными являются 21-дюймовые диски.
Салон Honda Ye S7 не показали, но есть фото интерьера концепта. Там установлен узкий цифровой щиток приборов, большой портретный тачскрин и мониторы для камер-зеркал. Электрокар оборудован панорамной крышей и двумя беспроводными зарядками для смартфонов.
Стало известно, что электромобиль Honda Ye S7 оснастят полноприводной двухмоторной установкой на 469 л. с., а его максимальную скорость ограничат на отметке 180 км/ч. Емкость батареи пока держат в секрете, но известно, что запас хода превысит 500 км.
Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.
Оформить автогражданку онлайн 🚗
Поделиться новостью