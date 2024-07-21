Появились допремьерные фото бюджетного электрокроссовера Honda — Finance.ua

Появились допремьерные фото бюджетного электрокроссовера Honda 21.07.2024, 02:00 — Технологии&Авто

Появились допремьерные фото бюджетного электрокроссовера Honda, Фото: Honda

Обнародованы официальные фото Honda Ye S7. Электрический кроссовер поступит в продажу к концу этого года.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Honda Ye — семейство недорогих электромобилей, состоящее из шести моделей. Их прототипы показали весной на автошоу в Пекине. Производят электрокары на китайском предприятии GAC-Honda.

Фото: Honda

Новая Honda Ye S7 — пятиместный семейный электрокроссовер с рубленым дизайном. У него выраженный «нос», высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек крыши.

У авто оригинальные тонкие фары, выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида. Стандартными являются 21-дюймовые диски.

Фото: Honda

Салон Honda Ye S7 не показали, но есть фото интерьера концепта. Там установлен узкий цифровой щиток приборов, большой портретный тачскрин и мониторы для камер-зеркал. Электрокар оборудован панорамной крышей и двумя беспроводными зарядками для смартфонов.

Стало известно, что электромобиль Honda Ye S7 оснастят полноприводной двухмоторной установкой на 469 л. с., а его максимальную скорость ограничат на отметке 180 км/ч. Емкость батареи пока держат в секрете, но известно, что запас хода превысит 500 км.

Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.