Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro — Finance.ua

Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro 05.09.2024, 01:45 — Фондовый рынок

Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro

Уже 9 сентября компания Apple проведет свою ежегодную презентацию, на которой представит обновленную линейку смартфонов iPhone. И журналистам и блогерам уже удалось узнать, какие улучшения они получат.

Как пишет издание iTechUA, изменения будут касаться зарядки и автономности iPhone в моделях Pro. А также ощутимо улучшится макрорежим съемки.

Зарядка и автономность

Apple пытается с каждым разом делать свои смартфоны все более автономными, но, по словам основателя компании-производителя аксессуаров для гаджетов Angry Miao, новые iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут заряжаться заметно быстрее. Они получат быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную технологию MagSafe мощностью 20 Вт.

В 15-м поколении смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max могли заряжаться в проводном режиме на мощности 27 Вт и 15 Вт в беспроводном. То есть с обновленными показателями батарея должна получать заряд существенно быстрее. Впрочем, это все еще не дотягивает до показателей некоторых китайских брендов, таких как Xiaomi или Vivo. Хотя известно, что в дополнение к более быстрой зарядке смартфоны Apple будут иметь аккумуляторы увеличенной емкости.

Макросъемка

Обновленная функция макросъемки обещает владельцам iPhone очень детализированные изображения даже при очень большом увеличении. Об этом можно судить по тизеру до 16 поколения сматфонов, которое опубликовал ближневосточный ритейлер Sharaf DG. Компания сняла ролик, в котором демонстрируется процесс масштабирования чашки кофе с переходом в изображение трех камер гаджета. Также этот ролик может намекать на то, что в цветовой палитре корпуса iPhone появится кофейный оттенок.

Как известно, макрорежим впервые появился в линейке Pro с выходом на рынок iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Пользователи получили возможность снимать мельчайшие детали, такие как капли росы, насекомых или текстуры различных поверхностей. Ожидается, что в новых моделях этот режим значительно улучшится, что сделает макрофотографии еще более четкими и яркими.

Обозреватель По материалам:

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