Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro

Фондовый рынок
23
Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro
Появились детали о новой линейке iPhone 16 Pro
Уже 9 сентября компания Apple проведет свою ежегодную презентацию, на которой представит обновленную линейку смартфонов iPhone. И журналистам и блогерам уже удалось узнать, какие улучшения они получат.
Как пишет издание iTechUA, изменения будут касаться зарядки и автономности iPhone в моделях Pro. А также ощутимо улучшится макрорежим съемки.
Зарядка и автономность
Apple пытается с каждым разом делать свои смартфоны все более автономными, но, по словам основателя компании-производителя аксессуаров для гаджетов Angry Miao, новые iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут заряжаться заметно быстрее. Они получат быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную технологию MagSafe мощностью 20 Вт.
В 15-м поколении смартфоны iPhone 15 Pro и Pro Max могли заряжаться в проводном режиме на мощности 27 Вт и 15 Вт в беспроводном. То есть с обновленными показателями батарея должна получать заряд существенно быстрее. Впрочем, это все еще не дотягивает до показателей некоторых китайских брендов, таких как Xiaomi или Vivo. Хотя известно, что в дополнение к более быстрой зарядке смартфоны Apple будут иметь аккумуляторы увеличенной емкости.
Макросъемка
Обновленная функция макросъемки обещает владельцам iPhone очень детализированные изображения даже при очень большом увеличении. Об этом можно судить по тизеру до 16 поколения сматфонов, которое опубликовал ближневосточный ритейлер Sharaf DG. Компания сняла ролик, в котором демонстрируется процесс масштабирования чашки кофе с переходом в изображение трех камер гаджета. Также этот ролик может намекать на то, что в цветовой палитре корпуса iPhone появится кофейный оттенок.
Как известно, макрорежим впервые появился в линейке Pro с выходом на рынок iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Пользователи получили возможность снимать мельчайшие детали, такие как капли росы, насекомых или текстуры различных поверхностей. Ожидается, что в новых моделях этот режим значительно улучшится, что сделает макрофотографии еще более четкими и яркими.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.