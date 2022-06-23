Появилась новая схема воровства финансового номера телефона - НБУ — Finance.ua

Появилась новая схема воровства финансового номера телефона - НБУ Сегодня 12:30 — Криминал

В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Финансовый номер телефона — это номер, привязанный к банковским счетам.

«Мошенники под видом общественного союза, занимающегося розыском людей, пишут людям в социальных сетях, имеющих информацию о разыскиваемом человеке. В сообщениях отмечают, что проект бесплатный, но если вы хотите помочь, останавливать вас никто не будет. Мошенники пишут, что имеют информацию о разыскиваемом человеке, но нужно сверить некоторые данные и все тщательно проверить», — говорится в нем.

Для того чтобы эту проверку осуществить, просят сообщить:

номер телефона разыскиваемого человека;

модель телефона, с которой был последний звонок;

информацию о двух, а лучше трех абонентах, куда человек мог звонить, когда в последний был на связи.

Мошенники говорят, что такая информация нужна, чтобы создать запрос из истории серверов для воспроизведения прошедших событий, хотя на самом деле пытаются похитить номер телефона.

Українські Новини По материалам:

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