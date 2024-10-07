Повышение зарплат госслужащих. Пидласа рассказала о приоритете распределения бюджетных средств — Finance.ua

Повышение зарплат госслужащих. Пидласа рассказала о приоритете распределения бюджетных средств Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Повышение зарплат госслужащих. Пидласа рассказала о приоритете распределения бюджетных средств

В украинском бюджете на 2025 год выросли расходы на министерства и ведомства. Однако расходы на образование и медицину в два раза меньше.

Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью Интерфакс-Украина

«Бюджет балансировали за счет социалки, потому что за счет чего-то другого его балансировать невозможно. Следующие по расходам категории — образование и медицина, и каждый из этих бюджетов вдвое меньше, чем отведенный на социалку, там сложно что-то результативно оптимизировать», — отметила Пидласса.

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Глава комитета ВР по вопросам бюджета рассказала, что больше всего расходов на 2025 год сократили в Пенсионном фонде — на 34 млрд грн.

Роксолана Пидласса отметила, что в бюджете на 2025 год увеличились расходы на министерства и ведомства. Однако, по ее словам, выросли не зарплаты госслужащих, а расходы.

«Если собрать расходы на оплату труда по всем программам, кроме сектора безопасности и обороны, то в 2025 году ожидается рост на 12,3%. Это грейдовая система. Выросли не зарплаты как таковые, а расходы, поскольку эта система предполагает уравнивание всех государственных органов и подведение их к единым стандартам. В итоге все органы власти страшно недовольны, потому что у наименее оплачиваемых специалистов зарплата выросла, а у тех, у кого она была больше, полностью урезалась», — сказала народный депутат.

Председатель комитета отмечает, что в связи с этим возникли проблемы и вопросы. Однако грейдовая система оплаты труда является одним из требований Европейского Союза: «Здесь есть проблема и вопросы, потому что это квалифицированные люди, и мы не хотели бы их терять в государственной службе, но был принят такой подход».

По информации Минфина, средняя заработная плата в органах власти в августе составила около 55 тыс. грн. Как отметила Пидласса, здесь учитывается заработок работников антикоррупционных органов и судов.

«А вы пойдите и попробуйте снизить оплату труда в антикоррупционных органах — это невозможно, я вам честно и откровенно это скажу. Плюс, на среднее значение сильно повлияли отпуска и выплата отпускных, весной, например, средняя зарплата была ниже», — добавила Роксолана Пидласа.

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