Повышение минимальной зарплаты на 100 грн обошлось бы в 5,3 млрд грн для бюджета — Пидласа Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Повышение минимальной зарплаты на 100 грн обошлось бы в 5,3 млрд грн для бюджета — Пидласа

Социальные стандарты в проекте бюджета на 2025 год остаются замороженными, поскольку их повышение требует значительного ресурса, который ограничен, в частности, повышение минимальной заработной платы на 100 грн — до 8100 грн, стоило бы для бюджета 2025 года 5,3 млрд грн.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

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«По подсчетам Минфина, если в этом году увеличить его (показатель минимальной заработной платы. — Ред.) на 100 грн, то расходы государственного бюджета возрастут на 5,3 млрд грн. То есть, если повысить минимальную заработную плату, например, на 1 тыс. грн грн — до 9 тыс. грн, то это будет более 50 млрд грн расходов бюджета», — отметила она.

Рассказывая об уровне прожиточного минимума, Пидласа отметила, что его невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты. Также, по мнению главы комитета, от категории «прожиточный минимум» вовсе следует отказаться в ходе расчетов бюджета.

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«Так как это вызывает очень много негатива к государству, когда мы якобы говорим в официальном документе, в государственном бюджете, что человек должен быть в состоянии прожить на 3 тыс. грн, при этом Министерство социальной политики на соседней улице рассчитывает фактический, реальный прожиточный минимум примерно на уровне 9 тыс. грн», — объяснила глава бюджетного комитета Рады.

По ее мнению, стоит установить какую-то базовую расчетную величину, к которой будут подвязаны зарплаты судей, прокуроров, антикоррупционных органов и т. д.

Глава комитета ВР добавила, что необходимость в пересмотре соцстандартов возникнет в случае превышения заложенного прогноза ВВП за первое полугодие следующего года.

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«Сейчас прогноз 2,7% роста реального ВВП на 2025 год. Если мы по итогам первого полугодия пересмотрим макропрогноз и будем понимать, что это больше 2,7%, то нужно будет пересмотреть соцстандарты», — отметила она.

В общем, Пидласса констатировала, что социальная сфера — единственная категория расходов бюджета, в которой можно провести эффективную оптимизацию, в частности за счет ее емкости.

«К сожалению, для меня, пожалуй, и для многих людей, бюджет балансировали за счет социалки, потому что за счет чего-то другого его балансировать невозможно. Следующие за расходами категории — образование и медицина, и каждый из этих бюджетов вдвое меньше, чем отведенный на социалку, там сложно что-то результативно оптимизировать», — пояснила она.

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Глава комитета отметила, что Министерство социальной политики постоянно работает над верификацией получателей социальных выплат и повышением их адресности, добавив, что по использованию этих средств есть экономия, обеспечивающая пространство для сокращения расходов. Пидласа уточнила, что сокращение программ Минсоца никоим образом не отразится на получателях пособия: она будет поступать им и дальше.

«Основное бремя по сокращению взял на себя Пенсионный фонд: мы сократили расходы на него в 2025 году на 34 млрд грн. Там есть несколько причин. Я не уверена, что это останется так в финальной версии бюджета, потому что это, конечно, точка напряжения», — акцентировала она.

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