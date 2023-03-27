Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение

Энергетика
419
Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение
Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение
Повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Такое решение приняло правительство на заседании 24 марта. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне как минимум до 1 мая 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Кабинет Министров Украины продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 г. № 483 „Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии“, которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в сообщении.

Что это значит

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне:
  • 1,44 грн/кВт*час — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт*час в месяц;
  • 1,68 грн/кВт*час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт*час.
«В условиях сложной экономической ситуации мы продолжаем поддерживать людей. Повышаем пенсии, сохраняем все субсидии, выплачиваем новые виды пособий», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Механизм возложенной специальной обязанности, по словам премьер-министра, продолжит действовать до 30 апреля этого года.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предусматривает установление полностью рыночных цен. Скорее всего весной одну из этих стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся;
  • ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщала, что рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. При этом пересмотр тарифов планировалось рассрочить на два этапа повышения: с 1 апреля и 1 июля 2023 года. Средние расходы на водоснабжение и водоотвод увеличатся на 60 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.