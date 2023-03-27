Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение — Finance.ua

Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение Сегодня 10:03 — Энергетика

Повышение тарифов на электроэнергию: правительство приняло решение

Повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Такое решение приняло правительство на заседании 24 марта. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне как минимум до 1 мая 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Кабинет Министров Украины продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 г. № 483 „Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии“, которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения», — говорится в сообщении.

Что это значит

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне:

1,44 грн/кВт*час — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт*час в месяц;

1,68 грн/кВт*час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт*час.

«В условиях сложной экономической ситуации мы продолжаем поддерживать людей. Повышаем пенсии, сохраняем все субсидии, выплачиваем новые виды пособий», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Механизм возложенной специальной обязанности, по словам премьер-министра, продолжит действовать до 30 апреля этого года.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что в правительстве рассматривается несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предусматривает установление полностью рыночных цен. Скорее всего весной одну из этих стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся;

ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщала, что рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. При этом пересмотр тарифов планировалось рассрочить на два этапа повышения: с 1 апреля и 1 июля 2023 года. Средние расходы на водоснабжение и водоотвод увеличатся на 60 грн.

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