Повышение тарифа на передачу электроэнергии будет стоить экономике более 13 млрд, — нардеп Сегодня 21:21 — Энергетика

Повышение тарифа на передачу электроэнергии будет стоить экономике более 13 млрд, — нардеп

Суммарные потери экономики от предлагаемого лишнего повышения тарифа «Укрэнерго» на передачу и диспетчерское управление по расчетам Федерации работодателей Украины составят 13,2 млрд грн в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

«Это значительные средства, которые могли бы быть инвестированы или уплачены в виде налогов. Очевидно, что повышение приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции и, как следствие, к потере рынков сбыта, сокращению работников и уменьшению валютных поступлений от экспорта. Это недопустимо», — сказал он.

Другим аргументом против изменения тарифов Кисилевский называет прогнозируемый рост ВВП в 2024 году. В частности, Нацбанк предусматривает рост на 3,6%, Министерство экономики — на 5%. Увеличение ВВП сопровождается ростом потребления электроэнергии, а соответственно — объем передачи электроэнергии сетям Укрэнерго вырастет. Есть основания считать, что поступления Укрэнерго вырастут даже при неизменном размере тарифов.

«Я считаю предлагаемое повышение необоснованным и выступаю за сохранение тарифов Укрэнерго на существующем уровне», — резюмировал Кисилевский.

Справка Finance.ua:

НКРЭКУ одобрила проект постановления об установлении на следующий год тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в размере 592,89 грн/мВт.ч и на диспетчеризацию — 100,37 грн/мВт.ч. При том, что в этом году тарифы на передачу и диспетчеризацию росли уже трижды, и стали выше на 40% и 54% соответственно;

ожидается, что средства от повышения Укрэнерго направят на погашение кредитов. В то же время руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявил, что компания может прибегнуть к реструктуризации долга.



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